Birigui enfrentou problemas no abastecimento de água durante todo o domingo em razão de uma manutenção emergencial no Poço Jardim Aeroporto, localizado na região Norte da cidade. A substituição de uma bomba submersa, que inicialmente estava prevista para ser concluída no início da noite, precisou ser prolongada e deve se estender até por volta da 0h.
O atraso ocorreu após um dos técnicos que atuavam na troca da bomba passar mal durante a execução do serviço. O profissional apresentou sintomas de início de infarto e precisou ser socorrido pela Unidade de Resgate, sendo encaminhado ao Pronto-Socorro Municipal. A ocorrência exigiu a interrupção temporária dos trabalhos, impactando o cronograma da manutenção.
O Poço Jardim Aeroporto é administrado pela empresa GS Inima Brasil, concessionária responsável pela operação e manutenção do sistema de abastecimento de água no município.
Diante da situação, a Prefeitura de Birigui adotou medidas emergenciais para minimizar os transtornos à população. Ao longo do dia, caminhões-pipa de cidades vizinhas auxiliaram no transporte de água, reforçando o abastecimento do reservatório do Portal da Pérola.
Em contato telefônico com a reportagem, a prefeita Samanta Borini (PSD) lamentou o ocorrido, destacou a gravidade da situação envolvendo o trabalhador e afirmou que está acompanhando os trabalhos no local.
“É uma situação muito triste, principalmente pela questão de saúde do profissional que estava atuando na manutenção no Poço Jardim Aeroporto. A prioridade é que ele esteja bem e recebendo todo o atendimento necessário. Desde o início do problema estamos acompanhando tudo de perto e mobilizamos apoio com caminhões-pipa de cidades vizinhas para garantir água aos reservatórios e reduzir os impactos à população”, afirmou a prefeita.
Durante o período de manutenção, o fornecimento de água apresentou interrupções temporárias e baixa pressão em diversos bairros atendidos pelo sistema do poço. A Prefeitura orientou os moradores a utilizarem a água de forma consciente até a normalização completa do abastecimento.
A administração municipal informou ainda que as equipes seguem empenhadas para concluir a substituição da bomba o mais rápido possível e que novas atualizações serão divulgadas conforme a evolução dos trabalhos.
Fale com o Folha da Região!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.