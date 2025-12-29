Birigui enfrentou problemas no abastecimento de água durante todo o domingo em razão de uma manutenção emergencial no Poço Jardim Aeroporto, localizado na região Norte da cidade. A substituição de uma bomba submersa, que inicialmente estava prevista para ser concluída no início da noite, precisou ser prolongada e deve se estender até por volta da 0h.

O atraso ocorreu após um dos técnicos que atuavam na troca da bomba passar mal durante a execução do serviço. O profissional apresentou sintomas de início de infarto e precisou ser socorrido pela Unidade de Resgate, sendo encaminhado ao Pronto-Socorro Municipal. A ocorrência exigiu a interrupção temporária dos trabalhos, impactando o cronograma da manutenção.

O Poço Jardim Aeroporto é administrado pela empresa GS Inima Brasil, concessionária responsável pela operação e manutenção do sistema de abastecimento de água no município.