Mesmo anunciado há alguns dias, o calendário completo da Copa do Mundo de 2026 segue repercutindo entre torcedores e seleções. A Fifa oficializou horários, datas e sedes das partidas da fase de grupos do Mundial, que será disputado de forma inédita em três países: Estados Unidos, Canadá e México. O anúncio foi feito em evento realizado em Washington, com a presença de ex-craques como Ronaldo, Francesco Totti, Hristo Stoichkov e Alexi Lalas.

A Seleção Brasileira, que integra o Grupo C, já tem roteiro definido na primeira fase. O Brasil estreia no sábado, dia 13 de junho, às 19h (horário de Brasília), contra o Marrocos, no MetLife Stadium, na região de Nova York/New Jersey. O segundo compromisso será diante do Haiti, no dia 19 de junho, uma sexta-feira, às 22h, em Filadélfia. A fase de grupos se encerra no dia 24 de junho, quarta-feira, quando a equipe enfrenta a Escócia, às 19h, em Miami.

A partida de abertura da Copa está marcada para o dia 11 de junho, no tradicional Estádio Azteca, na Cidade do México, com o confronto entre México e África do Sul, reeditando o jogo inaugural da Copa de 2010. Já a grande final acontecerá em 19 de julho de 2026, às 16h (de Brasília), no MetLife Stadium, nos Estados Unidos.

Mundial histórico