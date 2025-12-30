Mesmo anunciado há alguns dias, o calendário completo da Copa do Mundo de 2026 segue repercutindo entre torcedores e seleções. A Fifa oficializou horários, datas e sedes das partidas da fase de grupos do Mundial, que será disputado de forma inédita em três países: Estados Unidos, Canadá e México. O anúncio foi feito em evento realizado em Washington, com a presença de ex-craques como Ronaldo, Francesco Totti, Hristo Stoichkov e Alexi Lalas.
A Seleção Brasileira, que integra o Grupo C, já tem roteiro definido na primeira fase. O Brasil estreia no sábado, dia 13 de junho, às 19h (horário de Brasília), contra o Marrocos, no MetLife Stadium, na região de Nova York/New Jersey. O segundo compromisso será diante do Haiti, no dia 19 de junho, uma sexta-feira, às 22h, em Filadélfia. A fase de grupos se encerra no dia 24 de junho, quarta-feira, quando a equipe enfrenta a Escócia, às 19h, em Miami.
A partida de abertura da Copa está marcada para o dia 11 de junho, no tradicional Estádio Azteca, na Cidade do México, com o confronto entre México e África do Sul, reeditando o jogo inaugural da Copa de 2010. Já a grande final acontecerá em 19 de julho de 2026, às 16h (de Brasília), no MetLife Stadium, nos Estados Unidos.
Mundial histórico
Esta será a primeira Copa do Mundo com 48 seleções, divididas em 12 grupos de quatro equipes. Avançam ao mata-mata os dois primeiros colocados de cada chave, além dos oito melhores terceiros colocados. Ao todo, o torneio contará com 104 partidas, número recorde na história da competição.
Segundo a Fifa, o cronograma foi elaborado para reduzir deslocamentos, ampliar os períodos de descanso entre os jogos e permitir que o maior público possível acompanhe as partidas em diferentes fusos horários. A entidade também levou em consideração fatores como clima, infraestrutura, transporte público e segurança nas cidades-sede.
Caminho do Brasil
Caso termine a fase de grupos na primeira colocação, o Brasil enfrentará nas oitavas de final o segundo colocado do Grupo F, que reúne Holanda, Japão, Tunísia e uma seleção vinda da repescagem europeia. O mata-mata terá início no dia 28 de junho.
Principais datas da Copa do Mundo de 2026
• Abertura: 11 de junho – Estádio Azteca (México)
• Fim da fase de grupos: 27 de junho
• Mata-mata: a partir de 28 de junho
• Semifinais: 14 e 15 de julho
• Disputa do 3º lugar: 18 de julho – Miami
• Final: 19 de julho – MetLife Stadium (EUA)
