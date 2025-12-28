Quem gosta de viajar, descansar ou simplesmente planejar folgas prolongadas já pode comemorar. O calendário de feriados de 2026 traz uma configuração bastante favorável e promete ser um dos melhores dos últimos anos para quem busca os chamados “emendões”. Diferentemente de 2025, quando boa parte das datas caiu aos sábados e domingos, o próximo ano reserva diversas oportunidades de descanso prolongado.

Levantamento do portal Folha da Região/Sampi mostra que, em 2026, apenas um feriado oficial coincide com o fim de semana: a Proclamação da República, em 15 de novembro (domingo). O restante do calendário concentra feriados em segundas, sextas, terças e quintas-feiras, o que facilita a tradicional emenda com o fim de semana.

O “ano dos feriadões”

O Ano Novo já começa animando: 1º de janeiro cai em uma quinta-feira, abrindo espaço para uma possível folga estendida. O Carnaval, em fevereiro, e o feriado de Tiradentes, em abril, serão celebrados em uma terça-feira, enquanto Corpus Christi, em junho, cai em uma quinta — combinação ideal para pontes.