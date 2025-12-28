Quem gosta de viajar, descansar ou simplesmente planejar folgas prolongadas já pode comemorar. O calendário de feriados de 2026 traz uma configuração bastante favorável e promete ser um dos melhores dos últimos anos para quem busca os chamados “emendões”. Diferentemente de 2025, quando boa parte das datas caiu aos sábados e domingos, o próximo ano reserva diversas oportunidades de descanso prolongado.
Levantamento do portal Folha da Região/Sampi mostra que, em 2026, apenas um feriado oficial coincide com o fim de semana: a Proclamação da República, em 15 de novembro (domingo). O restante do calendário concentra feriados em segundas, sextas, terças e quintas-feiras, o que facilita a tradicional emenda com o fim de semana.
O “ano dos feriadões”
O Ano Novo já começa animando: 1º de janeiro cai em uma quinta-feira, abrindo espaço para uma possível folga estendida. O Carnaval, em fevereiro, e o feriado de Tiradentes, em abril, serão celebrados em uma terça-feira, enquanto Corpus Christi, em junho, cai em uma quinta — combinação ideal para pontes.
Além disso, diversas datas importantes serão comemoradas em segundas ou sextas-feiras, garantindo ao menos três dias seguidos de descanso. É o caso da Sexta-feira Santa, Dia do Trabalho, Independência do Brasil, Nossa Senhora Aparecida, Finados, Dia da Consciência Negra e Natal.
Confira os principais feriados de 2026:
- 01/01 (quinta): Confraternização Universal – Ano Novo
- 17/02 (terça): Carnaval
- 03/04 (sexta): Paixão de Cristo – Sexta-feira Santa
- 21/04 (terça): Tiradentes
- 01/05 (sexta): Dia do Trabalho
- 04/06 (quinta): Corpus Christi
- 07/09 (segunda): Independência do Brasil
- 12/10 (segunda): Nossa Senhora Aparecida
- 02/11 (segunda): Finados
- 15/11 (domingo): Proclamação da República
- 20/11 (sexta): Dia da Consciência Negra
- 02/12 (quarta): Aniversário de Araçatuba (feriado municipal)
- 07/12 (segunda): Aniversário de Birigui (feriado municipal)
- 08/12 (terça): Dia da Padroeira de Birigui (feriado municipal)
- 25/12 (sexta): Natal
Outro fator que pode impactar positivamente a rotina dos trabalhadores é a Copa do Mundo de 2026, marcada para começar em 11 de junho. Dependendo do desempenho da Seleção Brasileira, partidas podem gerar pontos facultativos ou ajustes no expediente, ampliando ainda mais as oportunidades de folga.
Com um calendário generoso e datas bem distribuídas, 2026 já desponta como um ano ideal para planejar viagens, aproveitar a família ou simplesmente descansar mais.
Fale com o Folha da Região!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.