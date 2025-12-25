Um homem foi vítima de disparo de arma de fogo na noite desta terça-feira (24), em Birigui, após ser surpreendido por criminosos armados enquanto trafegava de motocicleta. A ocorrência foi registrada por volta das 22h09, no cruzamento da Rua Waldemar Paludetto com a Rua Geni Maffei Caparica.

De acordo com informações da Polícia Militar, a equipe composta pelo cabo PM Moretti e pelo cabo PM Borela, foi acionada via COPOM após o Pronto-Socorro local informar a entrada de um paciente ferido por disparo de arma de fogo.

Em contato com os policiais, a vítima relatou que seguia pela via quando foi surpreendida por três indivíduos, que saíram de uma área de mata às margens da rua, todos portando armas de fogo. Segundo o relato, os suspeitos passaram a atirar em sua direção, momento em que ele acabou sendo atingido na panturrilha da perna direita. O projétil transfixou a perna, causando ferimento.