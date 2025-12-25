Um homem foi vítima de disparo de arma de fogo na noite desta terça-feira (24), em Birigui, após ser surpreendido por criminosos armados enquanto trafegava de motocicleta. A ocorrência foi registrada por volta das 22h09, no cruzamento da Rua Waldemar Paludetto com a Rua Geni Maffei Caparica.
De acordo com informações da Polícia Militar, a equipe composta pelo cabo PM Moretti e pelo cabo PM Borela, foi acionada via COPOM após o Pronto-Socorro local informar a entrada de um paciente ferido por disparo de arma de fogo.
Em contato com os policiais, a vítima relatou que seguia pela via quando foi surpreendida por três indivíduos, que saíram de uma área de mata às margens da rua, todos portando armas de fogo. Segundo o relato, os suspeitos passaram a atirar em sua direção, momento em que ele acabou sendo atingido na panturrilha da perna direita. O projétil transfixou a perna, causando ferimento.
Mesmo baleado, o motociclista conseguiu parar o veículo em frente à Conveniência Fani, onde recebeu ajuda de um indivíduo desconhecido, sendo posteriormente socorrido e encaminhado ao Pronto-Socorro de Birigui. No local, a vítima foi atendida pela médica de plantão, submetida aos procedimentos necessários, permaneceu em observação e, após avaliação clínica, foi liberada.
Com apoio do CGP 4º, a Polícia Militar deslocou-se até o ponto indicado como local do ataque para verificar a necessidade de acionamento da perícia. No entanto, ao chegar, os policiais constataram que a motocicleta da vítima não se encontrava mais no local. Durante a vistoria, também não foram localizadas manchas de sangue ou cápsulas de munição deflagradas, motivo pelo qual a perícia técnica não foi acionada.
O caso foi registrado sob o Boletim de Ocorrência e deverá ser investigado pela Polícia Civil, que buscará identificar e localizar os autores do ataque.
