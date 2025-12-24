Um cabo da Polícia Militar, de 48 anos, morador de Araçatuba, foi alvo de mandado de busca e apreensão no âmbito de uma investigação que apura suspeita de assédio a criança, crime previsto no artigo 241-D do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). A diligência foi realizada na manhã desta terça-feira (23), no bairro Jardim Alvorada.

De acordo com o boletim de ocorrência, a ação foi coordenada pela delegada Isabele Zamai Galdeano, com apoio da Corregedoria da Polícia Militar, em cumprimento a ordem judicial expedida pela 2ª Vara Criminal do Foro de Birigui. O policial é lotado atualmente em serviço interno da corporação.

Durante o cumprimento do mandado, na residência, os agentes deram ciência ao investigado sobre a decisão judicial que determinava a entrega de equipamentos de informática, aparelhos celulares, mídias digitais e documentos relacionados à apuração. No local, foi apreendido um telefone celular Samsung, de cor preta, com capa verde.