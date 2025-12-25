25 de dezembro de 2025
MARIA DA PENHA

Mulher é espancada pelo marido na zona rural de Birigui

Por Guilherme Renan | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução | Imagem ilustrativa
O agressor já havia fugido do local antes da chegada das equipes policiais
O agressor já havia fugido do local antes da chegada das equipes policiais

Uma mulher foi vítima de violência doméstica no inicio da noite desta terça-feira (24), em um sítio localizado no bairro rural Pau Lavrado, em Birigui. O caso mobilizou equipes da 4ª Companhia da Polícia Militar e escancara a gravidade da violência praticada dentro do ambiente familiar.

De acordo com o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada via COPOM por volta das 18h26 para atender a denúncia. No local, os policiais encontraram a vítima, que relatou ter sido violentamente agredida pelo próprio esposo, com socos no rosto, na cabeça e nas costas, além de chutes e pisões na região da barriga.

Os sinais da agressão eram visíveis e alarmantes. A mulher apresentava inchaço acima do olho e na maçã do rosto do lado esquerdo, além de um hematoma na cabeça, conhecido como “galo”, também do mesmo lado, evidenciando a intensidade da violência sofrida.

O agressor já havia fugido do local antes da chegada das equipes policiais, o que dificultou a prisão em flagrante. Diante da gravidade das lesões, a vítima foi imediatamente encaminhada ao Pronto-Socorro, onde recebeu atendimento médico, passou por exames de raio-X e foi devidamente medicada.

A ocorrência foi apresentada no Plantão Policial, onde a delegada Isabele Zamai Galdeano tomou ciência dos fatos e deu andamento aos procedimentos legais cabíveis. O caso foi registrado como violência doméstica, e a Polícia Civil seguirá com as investigações para localizar o autor das agressões.

A Polícia Militar reforça que denúncias de violência doméstica podem salvar vidas e destaca a importância de acionar o 190 ou procurar a delegacia mais próxima sempre que houver qualquer tipo de agressão ou ameaça.

