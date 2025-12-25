Uma mulher foi vítima de violência doméstica no inicio da noite desta terça-feira (24), em um sítio localizado no bairro rural Pau Lavrado, em Birigui. O caso mobilizou equipes da 4ª Companhia da Polícia Militar e escancara a gravidade da violência praticada dentro do ambiente familiar.

De acordo com o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada via COPOM por volta das 18h26 para atender a denúncia. No local, os policiais encontraram a vítima, que relatou ter sido violentamente agredida pelo próprio esposo, com socos no rosto, na cabeça e nas costas, além de chutes e pisões na região da barriga.

Os sinais da agressão eram visíveis e alarmantes. A mulher apresentava inchaço acima do olho e na maçã do rosto do lado esquerdo, além de um hematoma na cabeça, conhecido como “galo”, também do mesmo lado, evidenciando a intensidade da violência sofrida.