Um homem identificado pelas iniciais E.B., de 42 anos, foi preso em flagrante na tarde desta terça-feira (23), em Araçatuba, acusado de abusar sexualmente de uma criança de 10 anos, filha da mulher com quem se relacionava havia aproximadamente três meses. O caso foi registrado no bairro São José e é investigado pela Polícia Civil.

Segundo informações do boletim de ocorrência, o abuso teria ocorrido na última sexta-feira (19), com indícios de que não tenha sido um episódio isolado. A situação veio à tona após a vítima relatar o que estava acontecendo a uma amiga de 13 anos, que, assustada, procurou a própria mãe.

Na noite de segunda-feira (22), a mãe da adolescente avisou a genitora da criança. O suspeito chegou a negar as acusações ao ser questionado, mas a menina confirmou os abusos na presença da mãe e do companheiro.