O período de Natal altera o funcionamento dos serviços públicos e privados em Araçatuba. A Prefeitura decretou ponto facultativo nos dias 24 e 26 de dezembro, enquanto o dia 25 é feriado nacional, suspendendo o atendimento administrativo no município.

Apesar das mudanças no expediente, a administração municipal assegura que os serviços essenciais seguem operando normalmente para garantir atendimento à população. Permanecem em funcionamento o Samu, o Pronto-Socorro Municipal, o Pronto-Socorro Odontológico, as UBSs Morada dos Nobres e Umuarama 2 — ambas com atendimento 24 horas —, além da Guarda Civil Municipal, coleta de resíduos, ecopontos e parques municipais.

Já os serviços administrativos terão o atendimento suspenso. O Paço Municipal, secretarias, Atende Fácil, Museu Ferroviário e as demais Unidades Básicas de Saúde permanecerão fechados nos dias 24, 25 e 26. O atendimento nas repartições públicas será retomado normalmente nos próximos dias úteis, conforme o calendário oficial do município.

Serviços estaduais