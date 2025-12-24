O período de Natal altera o funcionamento dos serviços públicos e privados em Araçatuba. A Prefeitura decretou ponto facultativo nos dias 24 e 26 de dezembro, enquanto o dia 25 é feriado nacional, suspendendo o atendimento administrativo no município.
Apesar das mudanças no expediente, a administração municipal assegura que os serviços essenciais seguem operando normalmente para garantir atendimento à população. Permanecem em funcionamento o Samu, o Pronto-Socorro Municipal, o Pronto-Socorro Odontológico, as UBSs Morada dos Nobres e Umuarama 2 — ambas com atendimento 24 horas —, além da Guarda Civil Municipal, coleta de resíduos, ecopontos e parques municipais.
Já os serviços administrativos terão o atendimento suspenso. O Paço Municipal, secretarias, Atende Fácil, Museu Ferroviário e as demais Unidades Básicas de Saúde permanecerão fechados nos dias 24, 25 e 26. O atendimento nas repartições públicas será retomado normalmente nos próximos dias úteis, conforme o calendário oficial do município.
Serviços estaduais
O Poupatempo funciona até as 12h no dia 24, permanece fechado no dia 25 e retoma o atendimento às 9h no dia 26. Os Ambulatórios Médicos de Especialidades (AMEs) não abrem na quinta-feira (25).
O Restaurante Bom Prato também terá alterações: no dia 24 será servido apenas o almoço especial de Natal, sem jantar; no dia 25 a unidade permanece fechada. O funcionamento normal será retomado a partir do dia 26.
Bancos e Correios
As agências bancárias atendem das 9h às 11h no dia 24, não abrem no dia 25 e retomam o expediente normal no dia 26. Os Correios permanecem fechados nos dias 24 e 25, com reabertura no dia 26, a partir das 9h.
Comércio
O comércio de rua em Araçatuba funciona até as 18h no dia 24, fecha no dia 25 e reabre ao meio-dia no dia 26.
Já os shoppings funcionam das 10h às 17h na véspera de Natal, fecham as lojas no dia 25 — mantendo abertas a praça de alimentação, cinema e áreas de lazer — e retomam o funcionamento normal das lojas a partir das 12h do dia 26.
