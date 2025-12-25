Um homem procurado pela Justiça foi capturado pela Polícia Militar da 4ª Companhia, no inicio da noite desta terça-feira (24), no Parque Residencial América, em Birigui. A ação ocorreu por volta das 18h30, na Rua Luís Zamboti, e também resultou na constatação do crime de falsa identidade, previsto no artigo 307 do Código Penal.

A ocorrência teve início após acionamento do COPOM, que informou a possível presença de um indivíduo com mandado de prisão em aberto no endereço indicado. A equipe composta pelo cabo PM Ilan e pelo soldado PM André Luis, deslocou-se até o local para averiguação.

Ao chegar à residência, os policiais visualizaram o suspeito pelos fundos do imóvel. Ao perceber a aproximação da viatura, o homem tentou fugir para o interior da casa, levantando fundada suspeita. Diante da situação, foi realizada busca no local, sendo o indivíduo encontrado escondido embaixo de uma cama, em um dos quartos.