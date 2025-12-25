Um homem procurado pela Justiça foi capturado pela Polícia Militar da 4ª Companhia, no inicio da noite desta terça-feira (24), no Parque Residencial América, em Birigui. A ação ocorreu por volta das 18h30, na Rua Luís Zamboti, e também resultou na constatação do crime de falsa identidade, previsto no artigo 307 do Código Penal.
A ocorrência teve início após acionamento do COPOM, que informou a possível presença de um indivíduo com mandado de prisão em aberto no endereço indicado. A equipe composta pelo cabo PM Ilan e pelo soldado PM André Luis, deslocou-se até o local para averiguação.
Ao chegar à residência, os policiais visualizaram o suspeito pelos fundos do imóvel. Ao perceber a aproximação da viatura, o homem tentou fugir para o interior da casa, levantando fundada suspeita. Diante da situação, foi realizada busca no local, sendo o indivíduo encontrado escondido embaixo de uma cama, em um dos quartos.
Durante a abordagem, o capturado apresentava comportamento eufórico e agitado, o que exigiu o uso de algemas, conforme prevê a Súmula Vinculante, para garantir a segurança da equipe policial e do próprio abordado. Inicialmente, o homem tentou enganar os policiais fornecendo um nome falso. No entanto, durante a busca pessoal, foi localizado um documento de identificação, confirmando sua verdadeira identidade.
Em consulta aos sistemas informatizados, os policiais constataram a existência de mandado de prisão em aberto, registrado no Banco Nacional de Mandados de Prisão, pelo artigo 129 do Código Penal (lesão corporal). O indivíduo já possuía vida pregressa criminal, incluindo registros pelo artigo 129 do Código Penal e pelo artigo 16 da Lei nº 10.826/03 (Estatuto do Desarmamento).
A ação contou com o apoio da viatura I-02409, com o cabo PM Moreti e o cabo PM Borela. A ocorrência foi apresentada no Plantão Policial, onde a autoridade de Polícia Judiciária tomou ciência dos fatos, incluindo a tentativa de falsa identificação. O homem permaneceu à disposição da Justiça.
