Reconhecido pela excelência no relacionamento com seus associados, o Sicredi segue em expansão. Na última segunda-feira 22/12 a cidade de Araçatuba passou a contar com mais uma agência da Sicredi Alta Noroeste SP.

Localizada na Rua do Fico 265, oferece ampla e moderna estrutura com estacionamento próprio, ambientes para atendimentos personalizados e sala exclusiva para investidores.

A nova agência da Sicredi em Araçatuba tem 549,90m2 de área construída, totalmente acessível e com energia sustentável. Para Américo Stuhr Péchy, presidente da cooperativa, essa é mais uma entrega necessária para melhor atender o aumento de novas associações. “Assim ficamos cada vez mais próximos de todos nossos associados pessoas físicas, jurídicas e do agronegócio.”

A outra agência da cooperativa fica na Avenida General Glicério, 729, reinaugurada em prédio totalmente novo em 2022. “Estamos muito felizes com o crescimento do nosso modelo de negócio, mais justo, humano e que não prioriza somente evoluir no ambiente digital.

É por isso que investimentos nesta nova agência e já outras 4 planejadas para o ano de 2026”, afirma o diretor executivo Charles André Fenske. Neste ano o Sicredi garantiu novamente o 1º lugar no Prêmio Reclame AQUI, uma das mais importantes premiações de atendimento ao consumidor no país.

A instituição financeira cooperativa, com presença nacional e mais de 9,5 milhões de associados, assegurou o reconhecimento pelo terceiro ano consecutivo, neste ano na categoria “Cooperativa de Crédito - Grandes Operações”.

A conquista no Prêmio Reclame AQUI reitera a série de reconhecimentos recebidos pelo Sicredi em 2025, que valorizam sua excelência na construção de relacionamentos próximos, apoio e confiança com os associados e colaboradores.

Entre eles, o segundo ano consecutivo como a Melhor Empresa para Trabalhar no Brasil pelo ranking GPTW 2025 e o maior índice de recomendação (NPS 62,8%) entre cartões de crédito no Brasil, segundo a pesquisa PNCC – CardMonitor.

Sobre o Sicredi

O Sicredi é uma instituição financeira cooperativa comprometida com o crescimento de seus associados e com o desenvolvimento das regiões onde atua. Possui um modelo de gestão que valoriza a participação dos mais de 9,5 milhões de associados, que exercem o papel de donos do negócio.

Com mais de 3 mil agências, o Sicredi está presente fisicamente em todos os estados brasileiros e no Distrito Federal, disponibilizando uma gama completa de soluções financeiras e não financeiras.

