A atuação imediata da Guarda Civil Municipal (GCM) de Araçatuba resultou na prisão de um homem suspeito de roubo a um estabelecimento comercial no Bairro Paraíso, na tarde desta terça-feira (23).

O caso ocorreu por volta das 14h20, durante patrulhamento preventivo. Após receberem o alerta de um roubo em andamento, os agentes iniciaram buscas com base nas características informadas e localizaram o suspeito no cruzamento das ruas Tomé de Souza e Wandenkolk.

Durante a abordagem, os guardas encontraram uma réplica de arma de fogo, uma faca e R$ 140 em dinheiro. Questionado no local, o homem admitiu a prática do crime.