A atuação imediata da Guarda Civil Municipal (GCM) de Araçatuba resultou na prisão de um homem suspeito de roubo a um estabelecimento comercial no Bairro Paraíso, na tarde desta terça-feira (23).
O caso ocorreu por volta das 14h20, durante patrulhamento preventivo. Após receberem o alerta de um roubo em andamento, os agentes iniciaram buscas com base nas características informadas e localizaram o suspeito no cruzamento das ruas Tomé de Souza e Wandenkolk.
Durante a abordagem, os guardas encontraram uma réplica de arma de fogo, uma faca e R$ 140 em dinheiro. Questionado no local, o homem admitiu a prática do crime.
A vítima foi chamada e realizou o reconhecimento, confirmando tanto as características físicas quanto as roupas usadas no momento do assalto. Diante dos elementos reunidos, o suspeito foi encaminhado ao Plantão Policial, onde a ocorrência foi formalizada.
