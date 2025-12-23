Após questionamento da reportagem, a Prefeitura de Birigui encaminhou, na manhã desta terça-feira (23), uma nota explicando a atuação das forças de segurança durante a soltura de fogos de artifício registrada na sede do Corinthians, no município.

Segundo a administração municipal, equipes da Guarda Civil Municipal (GCM) e uma viatura da Polícia Militar estavam no local. A Prefeitura ressaltou que a soltura de artefatos pirotécnicos com ruído é considerada infração à legislação municipal vigente.

Conforme a resposta enviada à reportagem, durante o evento houve uma aglomeração que extrapolou significativamente o perímetro das barreiras autorizadas, criando um cenário de alta densidade populacional.