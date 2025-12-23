Após questionamento da reportagem, a Prefeitura de Birigui encaminhou, na manhã desta terça-feira (23), uma nota explicando a atuação das forças de segurança durante a soltura de fogos de artifício registrada na sede do Corinthians, no município.
Segundo a administração municipal, equipes da Guarda Civil Municipal (GCM) e uma viatura da Polícia Militar estavam no local. A Prefeitura ressaltou que a soltura de artefatos pirotécnicos com ruído é considerada infração à legislação municipal vigente.
Conforme a resposta enviada à reportagem, durante o evento houve uma aglomeração que extrapolou significativamente o perímetro das barreiras autorizadas, criando um cenário de alta densidade populacional.
Diante desse contexto, a decisão de não realizar intervenção física imediata para interromper a queima de fogos ou liberar a via além do limite permitido teria sido fundamentada em critérios técnicos e estratégicos, alinhados a protocolos de respeito aos Direitos Humanos e preservação da vida, semelhantes aos adotados pela Polícia Militar.
Ainda de acordo com a Prefeitura, uma ação direta dos agentes em meio a uma multidão eufórica poderia gerar hostilidade contra as forças de segurança e provocar pânico generalizado. O uso de força dispersiva para coibir uma infração sonora, sem risco iminente à vida, poderia causar danos sociais e físicos maiores do que a própria soltura dos fogos.
A nota informa que as forças policiais atuaram de forma estratégica, por meio de fiscalização e ações de inteligência. Foi registrado boletim de ocorrência, com a qualificação formal do proprietário do estabelecimento para que responda por eventuais irregularidades.
Providências também foram adotadas em relação a veículos com som alto, incluindo orientações aos proprietários para a redução do volume. Além disso, relatórios com fotos e vídeos foram encaminhados às secretarias competentes, que irão apurar o descumprimento da Lei de Fogos, identificar os responsáveis e verificar se o estabelecimento possui alvará de funcionamento compatível com a atividade realizada.
