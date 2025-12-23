Funcionários que atuam na GF Serviços Terceirizados, em Araçatuba, estraram em greve e anunciaram uma mobilização para a próxima segunda-feira (29), às 9h, em frente à Prefeitura Municipal. O movimento é liderado pelo sindicato da categoria, que denuncia uma série de descumprimentos de direitos trabalhistas por parte da empresa responsável pelos contratos.

Segundo o sindicato, além de atrasos recorrentes e irregularidades no cumprimento de obrigações legais, os trabalhadores foram surpreendidos às vésperas do Natal com o não pagamento da segunda parcela do 13º salário, o que agravou ainda mais a situação financeira das famílias afetadas.

“O trabalhador não pode ser penalizado pela má gestão ou pela falta de compromisso da empresa. Estamos falando de pais e mães de família que fecharam a semana do Natal sem receber um direito básico garantido por lei. A greve é resultado do esgotamento do diálogo”, afirmou o presidente do sindicato.