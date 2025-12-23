Os policiais militares CB PM Freitas e SD PM Douglas atenderam a ocorrência que resultou na prisão de dois homens por furto de motocicleta na madrugada desta terça-feira (23), no bairro Presidente, em Araçatuba.
A ação teve início após o COPOM irradiar a placa de uma motocicleta recém-furtada. Durante patrulhamento pela Rua Clibas de Almeida Prado, os policiais visualizaram dois indivíduos empurrando o veículo e tentando ligá-lo por tranco. Ao notarem a aproximação da viatura, os suspeitos abandonaram a motocicleta e tentaram fugir a pé, mas foram detidos.
O veículo estava parcialmente desmontado, sem laterais, farol, espelhos retrovisores e baú, além da placa de identificação dobrada para dificultar a identificação. Questionados, os indiciados, identificados apenas pelas iniciais N.D.R.S. e J.V.S.A., confessaram o furto e indicaram um terreno baldio onde haviam descartado as peças retiradas da motocicleta.
No local indicado, os policiais localizaram os componentes faltantes. Com J.V.S.A., foi apreendido um telefone celular. O aparelho foi desbloqueado espontaneamente para conferência do IMEI, momento em que foram encontradas conversas que indicam a existência de um esquema de encomenda de motocicletas furtadas, com pagamento de R$ 300 por veículo.
Diante dos fatos, foi dada voz de prisão em flagrante aos dois indivíduos pelo crime de furto de veículo. Eles foram encaminhados à Central de Polícia Judiciária (CPJ), onde o delegado de plantão, Dr. Régis Selegni, ratificou a prisão, mantendo os indiciados à disposição da Justiça.
A ocorrência contou com apoio de outras equipes da Polícia Militar, que auxiliaram no cerco e na condução dos envolvidos.
Fale com o Folha da Região!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.