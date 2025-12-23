Os policiais militares CB PM Freitas e SD PM Douglas atenderam a ocorrência que resultou na prisão de dois homens por furto de motocicleta na madrugada desta terça-feira (23), no bairro Presidente, em Araçatuba.

A ação teve início após o COPOM irradiar a placa de uma motocicleta recém-furtada. Durante patrulhamento pela Rua Clibas de Almeida Prado, os policiais visualizaram dois indivíduos empurrando o veículo e tentando ligá-lo por tranco. Ao notarem a aproximação da viatura, os suspeitos abandonaram a motocicleta e tentaram fugir a pé, mas foram detidos.

O veículo estava parcialmente desmontado, sem laterais, farol, espelhos retrovisores e baú, além da placa de identificação dobrada para dificultar a identificação. Questionados, os indiciados, identificados apenas pelas iniciais N.D.R.S. e J.V.S.A., confessaram o furto e indicaram um terreno baldio onde haviam descartado as peças retiradas da motocicleta.