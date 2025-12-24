O governo federal oficializou o novo valor do salário mínimo nacional. Publicado no Diário Oficial da União desta quarta-feira (24), o Decreto nº 12.797, assinado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, estabelece que o piso salarial passará de R$ 1.518 para R$ 1.621 a partir de 1º de janeiro de 2026, um aumento nominal de R$ 103.

O reajuste será sentido já no início de fevereiro, quando trabalhadores que recebem o mínimo — ou valores atrelados a ele — e beneficiários de programas como seguro-desemprego e Benefício de Prestação Continuada (BPC) passarão a receber os valores corrigidos.

O salário mínimo é a menor remuneração legal permitida no país e serve como base para uma ampla rede de rendimentos e benefícios. Dados do Dieese indicam que o piso nacional influencia diretamente a renda de 59,9 milhões de brasileiros, entre trabalhadores, aposentados e beneficiários de programas sociais.