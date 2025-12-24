O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, sancionou nesta terça-feira (23) a lei que isenta do pagamento do IPVA motocicletas, ciclomotores e motonetas de até 180 cilindradas, desde que pertencentes a pessoas físicas. A nova regra passa a valer a partir de 2026, para veículos com registro e licenciamento em situação regular.

A iniciativa representa um alívio direto no orçamento de milhões de paulistas, especialmente daqueles que utilizam a motocicleta como instrumento de trabalho, como entregadores e prestadores de serviço. O impacto social da medida é considerado significativo, ao reduzir custos fixos de mobilidade e geração de renda.

Segundo o governador, a proposta foi construída com foco social e equilíbrio fiscal. “Sancionei o projeto de lei que isenta de IPVA as motos de até 180 cilindradas e que trará alívio ao orçamento principalmente dos profissionais de entrega, que diariamente contribuem para o desenvolvimento do Estado. Para muitos trabalhadores, a motocicleta é uma ferramenta fundamental de trabalho, sustento e locomoção. A isenção foi estruturada com responsabilidade fiscal, sem comprometer as contas públicas”, destacou Tarcísio.