MÚSICA E GASTRONOMIA

Fernando e Sorocaba marcaram Prudente com o Churrasco On Fire

Por Guilherme Renan | da Redação
Open churras premium: show de três horas marcaram a estreia do projeto na cidade
Fernando e Sorocaba levaram no sábado (20), pela primeira vez a Presidente Prudente, o projeto Churrasco On Fire, que reúne música e gastronomia. O evento teve mais de três horas de show e estrutura voltada a experiências com o público.

O open churras premium contou com mais de 3,5 toneladas de carnes, como picanha, costela, brisket, hambúrgueres e cortes suínos da Frimesa, preparados pelo Team On Fire. O preparo foi feito em uma carreta equipada com pit smokers, grelhas e varais de defumação, com capacidade para assar até 40 costelas ao mesmo tempo. A estrutura foi desenvolvida pela dupla em parceria com a Artmill.

O evento utilizou o maior palco itinerante da América Latina, com painéis de LED e iluminação cênica. O repertório foi exclusivo para a temporada 2025 do Churrasco On Fire.

Houve ativações de marcas parceiras, como pontos de hidratação da Irriga Brasil e o Car Display da Ford, com exposição de veículos. O público também teve acesso ao Lounge Baly, com áreas de descanso, carregamento de celulares e ações interativas, além do jogo “Laça a Lata”, com distribuição de brindes.

Durante o show, Sorocaba se apresentou em cima de uma Ford F-150, em meio ao público.

Encerramento da temporada 2025

O Churrasco On Fire encerra a temporada 2025 no dia 27 de dezembro, em Balneário Camboriú, a partir das 16h, no Expocentro. Os ingressos estão à venda pelo site da Byma.

