Fernando e Sorocaba levaram no sábado (20), pela primeira vez a Presidente Prudente, o projeto Churrasco On Fire, que reúne música e gastronomia. O evento teve mais de três horas de show e estrutura voltada a experiências com o público.

O open churras premium contou com mais de 3,5 toneladas de carnes, como picanha, costela, brisket, hambúrgueres e cortes suínos da Frimesa, preparados pelo Team On Fire. O preparo foi feito em uma carreta equipada com pit smokers, grelhas e varais de defumação, com capacidade para assar até 40 costelas ao mesmo tempo. A estrutura foi desenvolvida pela dupla em parceria com a Artmill.

O evento utilizou o maior palco itinerante da América Latina, com painéis de LED e iluminação cênica. O repertório foi exclusivo para a temporada 2025 do Churrasco On Fire.