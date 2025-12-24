Fernando e Sorocaba levaram no sábado (20), pela primeira vez a Presidente Prudente, o projeto Churrasco On Fire, que reúne música e gastronomia. O evento teve mais de três horas de show e estrutura voltada a experiências com o público.
O open churras premium contou com mais de 3,5 toneladas de carnes, como picanha, costela, brisket, hambúrgueres e cortes suínos da Frimesa, preparados pelo Team On Fire. O preparo foi feito em uma carreta equipada com pit smokers, grelhas e varais de defumação, com capacidade para assar até 40 costelas ao mesmo tempo. A estrutura foi desenvolvida pela dupla em parceria com a Artmill.
O evento utilizou o maior palco itinerante da América Latina, com painéis de LED e iluminação cênica. O repertório foi exclusivo para a temporada 2025 do Churrasco On Fire.
Houve ativações de marcas parceiras, como pontos de hidratação da Irriga Brasil e o Car Display da Ford, com exposição de veículos. O público também teve acesso ao Lounge Baly, com áreas de descanso, carregamento de celulares e ações interativas, além do jogo “Laça a Lata”, com distribuição de brindes.
Durante o show, Sorocaba se apresentou em cima de uma Ford F-150, em meio ao público.
Encerramento da temporada 2025
O Churrasco On Fire encerra a temporada 2025 no dia 27 de dezembro, em Balneário Camboriú, a partir das 16h, no Expocentro. Os ingressos estão à venda pelo site da Byma.
