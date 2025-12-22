O Conselho Municipal dos Usuários do Transporte Público de Araçatuba (Comutransp) tornou pública sua preocupação com o futuro do transporte coletivo no município após não conseguir apresentar oficialmente seu posicionamento à Câmara Municipal, uma vez que a reunião proposta não foi realizada, o que impediu a apreciação do ofício protocolado pelo órgão.

O documento, encaminhado aos vereadores no último dia 19 de dezembro, alerta para o risco de paralisação do transporte coletivo ou de aumento expressivo da tarifa, caso não haja aprovação da subvenção ao sistema. No entanto, segundo o Conselho, o ofício não foi acatado pelo Legislativo, já que não houve a reunião que permitisse o debate do tema.

No texto, o Comutransp reforça que o transporte coletivo é um serviço público essencial, do qual dependem diariamente trabalhadores, estudantes, idosos, pessoas com deficiência e usuários dos serviços de saúde. O Conselho destaca ainda que a ausência da subvenção pode gerar impactos sociais graves, aprofundando desigualdades e dificultando o acesso da população aos direitos básicos.