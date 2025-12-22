O Conselho Municipal dos Usuários do Transporte Público de Araçatuba (Comutransp) tornou pública sua preocupação com o futuro do transporte coletivo no município após não conseguir apresentar oficialmente seu posicionamento à Câmara Municipal, uma vez que a reunião proposta não foi realizada, o que impediu a apreciação do ofício protocolado pelo órgão.
O documento, encaminhado aos vereadores no último dia 19 de dezembro, alerta para o risco de paralisação do transporte coletivo ou de aumento expressivo da tarifa, caso não haja aprovação da subvenção ao sistema. No entanto, segundo o Conselho, o ofício não foi acatado pelo Legislativo, já que não houve a reunião que permitisse o debate do tema.
No texto, o Comutransp reforça que o transporte coletivo é um serviço público essencial, do qual dependem diariamente trabalhadores, estudantes, idosos, pessoas com deficiência e usuários dos serviços de saúde. O Conselho destaca ainda que a ausência da subvenção pode gerar impactos sociais graves, aprofundando desigualdades e dificultando o acesso da população aos direitos básicos.
A presidente do Comutransp, Ariadne Zenilde Monteiro Sturaro, afirmou que o Conselho segue à disposição para o diálogo institucional e que está preparado para apresentar pesquisas, levantamentos técnicos e trabalhos de campo realizados diretamente com usuários reais do transporte público em Araçatuba, ouvindo quem utiliza o sistema diariamente.
Segundo Ariadne, os estudos demonstram a realidade enfrentada pela população e reforçam a necessidade de decisões responsáveis. “O debate precisa ser feito com base em dados, ouvindo quem depende do ônibus para trabalhar, estudar e cuidar da saúde”, afirmou.
A presidente também revelou que chegou a ser alvo de ataques por parte de um vereador, após a divulgação de um vídeo nas redes sociais. Diante da situação, ela se manifestou:
“O Conselho atua de forma institucional, técnica e social. Não fazemos política partidária. Nosso compromisso é com os usuários do transporte público. Ataques pessoais não contribuem para o debate e não apagam a realidade vivida por milhares de pessoas que dependem do ônibus todos os dias.”
O Comutransp ressaltou ainda que a subvenção ao transporte coletivo é prática adotada em diversas cidades do Brasil, justamente para garantir a continuidade do serviço e tarifas acessíveis. Para o Conselho, deixar o sistema colapsar ou onerar ainda mais a população trará prejuízos não apenas sociais, mas também econômicos para todo o município.
A Câmara Municipal de Araçatuba realiza na noite desta segunda-feira (22) uma sessão extraordinária para votar o novo texto do projeto de subvenção ao transporte coletivo, encaminhado pelo prefeito municipal Lucas Zanatta. A proposta será analisada após o impasse envolvendo a não votação anterior do tema e em meio à pressão de entidades e usuários do sistema de transporte público.
