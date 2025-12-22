A noite de domingo (21) foi de comemoração para torcedores do Corinthians, mas também gerou questionamentos e denúncias envolvendo a soltura de fogos de artifício com estampido na sede do clube, localizada na Rua dos Fundadores, região central de Birigui. A situação motivou manifestação pública da vereadora Andreia Belmonte, que divulgou um vídeo nas redes sociais durante os festejos.

Segundo a parlamentar, ela recebeu diversas reclamações de moradores sobre o barulho dos rojões e decidiu ir até o local para acompanhar a situação. Imagens encaminhadas à reportagem mostram a presença de viaturas da Polícia Militar e da Guarda Civil Municipal, que atuaram para garantir a ordem pública.

Em vídeo publicado nas redes sociais, a vereadora relatou o que presenciou: “Recebi um monte de ligação sobre os rojões que são soltos ali. Fui até o local, tinha muita gente, tinha também viatura da GCM e da PM. Fui até eles e eles falaram que não poderia intervir naquele momento, pois só eles não conseguiriam impedir, mas que os responsáveis seriam penalizados”, afirmou Andreia Belmonte.