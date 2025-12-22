A noite de domingo (21) foi de comemoração para torcedores do Corinthians, mas também gerou questionamentos e denúncias envolvendo a soltura de fogos de artifício com estampido na sede do clube, localizada na Rua dos Fundadores, região central de Birigui. A situação motivou manifestação pública da vereadora Andreia Belmonte, que divulgou um vídeo nas redes sociais durante os festejos.
Segundo a parlamentar, ela recebeu diversas reclamações de moradores sobre o barulho dos rojões e decidiu ir até o local para acompanhar a situação. Imagens encaminhadas à reportagem mostram a presença de viaturas da Polícia Militar e da Guarda Civil Municipal, que atuaram para garantir a ordem pública.
Em vídeo publicado nas redes sociais, a vereadora relatou o que presenciou: “Recebi um monte de ligação sobre os rojões que são soltos ali. Fui até o local, tinha muita gente, tinha também viatura da GCM e da PM. Fui até eles e eles falaram que não poderia intervir naquele momento, pois só eles não conseguiriam impedir, mas que os responsáveis seriam penalizados”, afirmou Andreia Belmonte.
A vereadora também questionou a interdição da via pública durante a comemoração: “Porém, a rua estava interditada. Alguém liberou. Quem liberou? Cadê a lei? E ainda solicitaram viatura da Guarda Civil Municipal no local. Isso aqui é Birigui, uma terra sem lei”, completou.
Procurada posteriormente pela reportagem, Andreia Belmonte informou que não pretende se manifestar além do que já foi divulgado neste momento. Ela afirmou que irá procurar os órgãos competentes para apurar o ocorrido e que pretende anexar imagens às denúncias formalizadas.
Fogos com estampido são proibidos em Birigui
Em Birigui, a Lei Municipal nº 6.872 proíbe o manuseio, a utilização, a queima e a soltura de fogos de artifício e artefatos pirotécnicos com efeito sonoro ruidoso. A legislação tem como objetivo proteger a população, especialmente crianças, idosos, pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e animais.
O descumprimento da lei pode resultar em multa no valor de R$ 2.767,83, que é dobrada em caso de reincidência, quando a mesma infração ocorre em período inferior a 30 dias. Denúncias podem ser feitas diretamente à Guarda Civil Municipal pelo telefone 153.
