A Justiça manteve a prisão de Carla Cristina Sant’Anna da Silva de Souza, de 24 anos, agente de serviços gerais, acusada de matar o próprio marido com golpes de faca no último sábado (20), em Araçatuba. A decisão foi tomada após audiência de custódia realizada no domingo (22).

Com a manutenção da prisão preventiva, Carla foi encaminhada à Penitenciária Feminina de Tupi Paulista, onde deverá permanecer presa até o julgamento do processo, respondendo por homicídio consumado, conforme o artigo 121 do Código Penal.

A vítima foi identificada como Sérgio Henrique Patez Lemos, de 26 anos, motoboy. Ele chegou a ser socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levado à Santa Casa de Araçatuba, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.