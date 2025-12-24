24 de dezembro de 2025
Folha da Região - Sampi Araçatuba

Folha da Região - Sampi Araçatuba
Folha da Região - Sampi Araçatuba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga Folha da Região nas Redes Sociais | @folhadaregiao
VEÍCULO RECUPERADO

PM recupera picape furtada da Prefeitura de Araçatuba

Por Guilherme Renan | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação
Veículo na frente da delegacia de Penápolis: BO é registrado e carro será liberado à prefeitura
Veículo na frente da delegacia de Penápolis: BO é registrado e carro será liberado à prefeitura

A Polícia Militar recuperou, na tarde desta terça-feira (23), um veículo pertencente à frota da Prefeitura Municipal de Araçatuba que havia sido furtado pela manhã, na Praça Getúlio Vargas, região central da cidade. A picape é utilizada pela Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos.

Desde o registro do furto, equipes da Guarda Civil Municipal (GCM) e da Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana atuaram de forma integrada, realizando buscas em diversos bairros de Araçatuba na tentativa de localizar o veículo.

Conforme apurado pela reportagem, a picape foi encontrada no município de Penápolis (SP). Um homem foi detido enquanto conduzia o veículo. Até o momento, não há confirmação se o suspeito preso é o autor do furto ocorrido em Araçatuba.

A ocorrência está sendo apresentada no Plantão Policial de Penápolis. Após os procedimentos legais, o veículo deverá ser devolvido à Prefeitura de Araçatuba.

Fale com o Folha da Região!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.

Receba as notícias mais relevantes de Araçatuba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários