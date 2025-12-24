A Polícia Militar recuperou, na tarde desta terça-feira (23), um veículo pertencente à frota da Prefeitura Municipal de Araçatuba que havia sido furtado pela manhã, na Praça Getúlio Vargas, região central da cidade. A picape é utilizada pela Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos.

Desde o registro do furto, equipes da Guarda Civil Municipal (GCM) e da Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana atuaram de forma integrada, realizando buscas em diversos bairros de Araçatuba na tentativa de localizar o veículo.

Conforme apurado pela reportagem, a picape foi encontrada no município de Penápolis (SP). Um homem foi detido enquanto conduzia o veículo. Até o momento, não há confirmação se o suspeito preso é o autor do furto ocorrido em Araçatuba.