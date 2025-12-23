Uma mulher foi presa pela Polícia Militar na noite de segunda-feira (22) após uma tentativa de fuga que terminou em colisão e na apreensão de drogas no bairro Parque dos Girassóis, em Penápolis. Além do tráfico de entorpecentes, ela também responderá por direção perigosa, desobediência e por conduzir veículo automotor gerando perigo de dano.
Durante patrulhamento pela Estrada Irmãos Buranello, os policiais visualizaram uma motocicleta em alta velocidade, com a placa parcialmente levantada. Ao receber ordem de parada por meio de sinais luminosos e sonoros, a condutora desobedeceu e iniciou fuga, percorrendo diversas vias dos bairros Silva Covas, Osvaldo Vizoni e Residencial José Antônio Sacomani.
Durante o acompanhamento, a suspeita dispensou um objeto em uma área de mato. A perseguição terminou na Rua Thomaz Henrique Beneduzi de Paiva, quando a mulher perdeu o controle da motocicleta ao transpor uma valeta, colidiu contra o canteiro central e caiu ao solo, sendo imediatamente abordada pelos policiais.
Com ela, foram localizados um telefone celular e certa quantia em dinheiro. Com apoio de outra equipe, os policiais retornaram ao ponto onde o objeto havia sido descartado e localizaram uma sacola contendo porções de maconha.
Questionada, a mulher informou inicialmente que havia adquirido a droga em outra cidade e, posteriormente, admitiu manter mais entorpecentes em sua residência. Em diligência no endereço indicado, os policiais localizaram uma pochete contendo porções de maconha, microtubos de cocaína, microtubos vazios, uma balança de precisão e uma máquina de cartão, evidenciando a prática do tráfico de drogas.
A autora recebeu voz de prisão e foi encaminhada ao Pronto-Socorro Municipal para atendimento médico. Após liberação, foi apresentada no Plantão Policial de Penápolis, onde o delegado de plantão ratificou a prisão pelos crimes de tráfico de drogas, dirigir sem habilitação, direção perigosa e desobediência. A mulher permanece presa e à disposição da Justiça.
