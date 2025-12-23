Uma mulher foi presa pela Polícia Militar na noite de segunda-feira (22) após uma tentativa de fuga que terminou em colisão e na apreensão de drogas no bairro Parque dos Girassóis, em Penápolis. Além do tráfico de entorpecentes, ela também responderá por direção perigosa, desobediência e por conduzir veículo automotor gerando perigo de dano.

Durante patrulhamento pela Estrada Irmãos Buranello, os policiais visualizaram uma motocicleta em alta velocidade, com a placa parcialmente levantada. Ao receber ordem de parada por meio de sinais luminosos e sonoros, a condutora desobedeceu e iniciou fuga, percorrendo diversas vias dos bairros Silva Covas, Osvaldo Vizoni e Residencial José Antônio Sacomani.

Durante o acompanhamento, a suspeita dispensou um objeto em uma área de mato. A perseguição terminou na Rua Thomaz Henrique Beneduzi de Paiva, quando a mulher perdeu o controle da motocicleta ao transpor uma valeta, colidiu contra o canteiro central e caiu ao solo, sendo imediatamente abordada pelos policiais.