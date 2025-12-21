Um homem de 46 anos morreu após se afogar na manhã deste domingo (21) na Prainha Municipal de Barbosa, no interior paulista. A vítima foi identificada como Fábio da Silva Leal. O corpo foi localizado no início da tarde, após horas de buscas.

Segundo informações apuradas pela reportagem, Fábio nadava próximo à margem da prainha quando mergulhou e não retornou à superfície, causando preocupação entre pessoas que estavam no local.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e mobilizou uma equipe de mergulhadores para realizar as buscas subaquáticas. Após varreduras na área, o corpo foi encontrado ainda no período da tarde.

A área foi isolada para os trabalhos da perícia do Instituto de Criminalística. O delegado Eugênio Pedro Bibiano requisitou exames necroscópico, toxicológico e de dosagem alcoólica. Em seguida, o corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML).

As circunstâncias do afogamento serão apuradas pela Polícia Civil.