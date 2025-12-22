Tiago Santos da Cruz morreu após ser atingido por golpes de faca durante uma intervenção para impedir uma agressão contra uma criança de 10 anos, na madrugada desta segunda-feira (22), no bairro Toselar, em Birigui. A ocorrência foi registrada como homicídio em legítima defesa.

A Polícia Militar foi acionada para atender uma desinteligência em uma residência localizada na Rua Doutor Luís de Toledo Piza Sobrinho. A ocorrência foi atendida pelos cabos PM Gabriel e Vaz, que encontraram no local uma mulher e seu filho adolescente, de 16 anos, cujas versões foram colhidas no local.

Conforme a polícia, Tiago Santos da Cruz teria chegado à residência em estado alterado em razão do consumo de álcool e entorpecentes. Durante a discussão, ele passou a agredir fisicamente e a enforcar a filha da mulher, uma criança de 10 anos. Diante do risco iminente, o adolescente, enteado da vítima, interveio e desferiu golpes de faca na região dorsal esquerda e no ombro direito, com o objetivo de cessar a agressão e proteger a irmã.