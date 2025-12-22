22 de dezembro de 2025
LEGITIMA DEFESA

Adolescente de 16 anos age para salvar irmã e padrasto morre

Por Guilherme Renan | da Redação
| Tempo de leitura: 2 min
Guilherme Renan/FR
Homem chegou ser socorrido ao Pronto-socorro Municipal, mas não resistiu e morreu na unidade de atendimento
Homem chegou ser socorrido ao Pronto-socorro Municipal, mas não resistiu e morreu na unidade de atendimento

Tiago Santos da Cruz morreu após ser atingido por golpes de faca durante uma intervenção para impedir uma agressão contra uma criança de 10 anos, na madrugada desta segunda-feira (22), no bairro Toselar, em Birigui. A ocorrência foi registrada como homicídio em legítima defesa.

A Polícia Militar foi acionada para atender uma desinteligência em uma residência localizada na Rua Doutor Luís de Toledo Piza Sobrinho. A ocorrência foi atendida pelos cabos PM Gabriel e Vaz, que encontraram no local uma mulher e seu filho adolescente, de 16 anos, cujas versões foram colhidas no local.

Conforme a polícia, Tiago Santos da Cruz teria chegado à residência em estado alterado em razão do consumo de álcool e entorpecentes. Durante a discussão, ele passou a agredir fisicamente e a enforcar a filha da mulher, uma criança de 10 anos. Diante do risco iminente, o adolescente, enteado da vítima, interveio e desferiu golpes de faca na região dorsal esquerda e no ombro direito, com o objetivo de cessar a agressão e proteger a irmã.

Após a chegada das equipes policiais, Tiago Santos da Cruz foi localizado ferido em uma via próxima ao imóvel e socorrido por uma ambulância até o pronto-socorro. No entanto, a médica de plantão constatou o óbito.

A área foi isolada e preservada para os trabalhos da perícia técnica, que realizou levantamentos tanto na residência quanto no local onde a vítima foi encontrada. Por determinação da delegada de plantão, a faca utilizada na ocorrência e peças de vestuário relacionadas ao fato foram apreendidas para investigação. As partes envolvidas foram ouvidas e liberadas.

Até por volta das 12h desta segunda-feira, o corpo de Tiago Santos da Cruz permanecia no Instituto Médico Legal (IML) de Araçatuba. Após a liberação, o velório deverá ocorrer na Capela Cardassi, localizada na Rua Anhanguera, em Birigui, ainda sem horário definido pelos familiares.

O caso segue sendo apurado pela Polícia Civil para a completa elucidação dos fatos.

