Um homem de 26 anos morreu no fim da noite deste sábado (20) após dar entrada em estado crítico na Santa Casa de Araçatuba. A vítima, identificada como Sérgio Henrique, foi esfaqueada pela própria companheira dentro de um apartamento no Condomínio Maria Rossini, localizado na Rua Conde Zepelin, no bairro Jardim Universo.

De acordo com informações apuradas pela reportagem, o casal se envolveu em uma discussão que terminou de forma violenta.

Durante o desentendimento, a mulher desferiu golpes de faca contra o companheiro. O resgate foi acionado imediatamente e Sérgio Henrique foi encaminhado ao pronto-socorro, mas não resistiu à gravidade dos ferimentos. A morte foi confirmada por volta das 22h, apesar das tentativas da equipe médica.