Um homem de 26 anos morreu no fim da noite deste sábado (20) após dar entrada em estado crítico na Santa Casa de Araçatuba. A vítima, identificada como Sérgio Henrique, foi esfaqueada pela própria companheira dentro de um apartamento no Condomínio Maria Rossini, localizado na Rua Conde Zepelin, no bairro Jardim Universo.
De acordo com informações apuradas pela reportagem, o casal se envolveu em uma discussão que terminou de forma violenta.
Durante o desentendimento, a mulher desferiu golpes de faca contra o companheiro. O resgate foi acionado imediatamente e Sérgio Henrique foi encaminhado ao pronto-socorro, mas não resistiu à gravidade dos ferimentos. A morte foi confirmada por volta das 22h, apesar das tentativas da equipe médica.
Durante a ocorrência, policiais militares realizaram buscas no imóvel e encontraram entorpecentes, uma balança de precisão e uma réplica de arma de fogo, que foram apreendidos.
A suspeita foi conduzida ao Plantão Policial de Araçatuba, onde permaneceu detida e à disposição da Justiça. O apartamento passou por perícia técnica do Instituto de Criminalística. Já o corpo da vítima foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para a realização do exame necroscópico.
O caso será investigado pela Polícia Civil.
