A mãe da adolescente Katrina Bórmio Silva Martins, morta aos 16 anos durante uma ação policial em agosto de 2024, afirma seguir enfrentando silêncio das autoridades, mesmo após uma promessa pública de atendimento feita pelo então secretário de Segurança Pública e hoje deputado federal Guilherme Derrite.

O compromisso ocorreu em 23 de outubro de 2025, durante a COP Internacional, quando Derrite, diante da imprensa e de câmeras, declarou que receberia a mãe da jovem, Sabrina Maria da Conceição, acompanhada da advogada Paolla Ruiz, para tratar do andamento do caso. A reunião, no entanto, não foi agendada, apesar de reiteradas tentativas de contato.

Segundo a família, o acompanhamento inicial foi feito pela assessora major Luciana Soares Guenca, que chegou a trocar mensagens com a mãe da vítima. Ainda assim, nenhuma data foi marcada e as solicitações permaneceram sem resposta.

Cobrança pública e questionamento jornalístico