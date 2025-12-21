Um jovem ainda não identificado morreu na noite de sábado (20) após um confronto armado com a Polícia Militar, em Araçatuba. Ele é apontado como o autor de um assalto à mão armada em uma residência, ocorrido momentos antes da troca de tiros que resultou em sua morte.

De acordo com informações do Boletim de Ocorrência da Polícia Civil, o crime foi registrado por volta das 22h30, em uma casa localizada na Rua Equador, no bairro Jardim Iporã. No imóvel estavam duas vítimas, uma mulher de 57 anos e sua filha de 14 anos, que foram rendidas sob grave ameaça.

Segundo o relato das vítimas, o criminoso invadiu a residência portando uma arma de fogo, obrigou mãe e filha a entrarem no imóvel e passou a exigir dinheiro de forma insistente.