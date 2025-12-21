Um jovem ainda não identificado morreu na noite de sábado (20) após um confronto armado com a Polícia Militar, em Araçatuba. Ele é apontado como o autor de um assalto à mão armada em uma residência, ocorrido momentos antes da troca de tiros que resultou em sua morte.
De acordo com informações do Boletim de Ocorrência da Polícia Civil, o crime foi registrado por volta das 22h30, em uma casa localizada na Rua Equador, no bairro Jardim Iporã. No imóvel estavam duas vítimas, uma mulher de 57 anos e sua filha de 14 anos, que foram rendidas sob grave ameaça.
Segundo o relato das vítimas, o criminoso invadiu a residência portando uma arma de fogo, obrigou mãe e filha a entrarem no imóvel e passou a exigir dinheiro de forma insistente.
Como não encontrou valores, o indivíduo se tornou ainda mais agressivo. Temendo pela própria vida e pela segurança da filha, a mulher entregou a chave do automóvel, um VW Fox branco, além de pertences pessoais e um telefone celular.
A vítima descreveu o autor como alto, magro, moreno claro, usando máscara com fundo vermelho e empunhando uma arma de fogo prateada. Após o roubo, o suspeito fugiu do local com o veículo da família.
Perseguição e morte
Após serem acionadas via Copom, equipes da Polícia Militar localizaram o automóvel circulando pela cidade e tentaram realizar a abordagem. O condutor, no entanto, desobedeceu à ordem de parada e iniciou fuga, dando início a uma perseguição policial.
O acompanhamento terminou no cruzamento da rua Antônio dos Santos Ribeiro com a Rua Francisco Coqueiro, no bairro São Rafael. Conforme informações oficiais, o suspeito abandonou o veículo e entrou em confronto armado com os policiais, que reagiram à agressão.
O homem foi atingido durante a troca de tiros e morreu no local. A ocorrência foi registrada como homicídio decorrente de intervenção policial, conforme estabelece a legislação.
Corpo segue sem identificação
A reportagem entrou em contato com o Instituto Médico Legal (IML) na manhã deste domingo (21) para tentar confirmar a identificação do suspeito, porém até o momento não houve sucesso. Segundo o IML, até por volta das 11h, o corpo permanecia na unidade, sem funerária definida para a realização do velório e do sepultamento.
Procedimentos legais
A perícia técnica esteve no local e informou que não houve necessidade de apreensão definitiva do veículo, que foi posteriormente devolvido à proprietária. Um telefone celular da marca Xiaomi foi apreendido e será analisado durante a investigação.
Por se tratar de uma ocorrência com resultado morte em ação policial, a autoridade determinou a realização de exames residuográficos nos policiais envolvidos, além do encaminhamento do caso para outra unidade policial e comunicação ao Ministério Público e demais órgãos competentes.
Apesar da gravidade da ocorrência, as vítimas não sofreram ferimentos físicos, mas ficaram emocionalmente abaladas. O caso segue sob investigação para esclarecimento completo dos fatos e identificação formal do suspeito.
