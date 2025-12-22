Um pai de detento e a esposa de um preso foram flagrados tentando entrar com drogas e comprimidos em unidades prisionais dos complexos penais de Mirandópolis e Lavínia, no domingo (21), durante procedimentos de revista realizados por policiais penais.
Na Penitenciária II “ASP Lindolfo Terçariol Filho”, em Mirandópolis, o pai de um detento foi interceptado ao passar pelo escâner corporal, que apontou imagem irregular na região da cintura. Questionado, ele admitiu espontaneamente que carregava material ilícito escondido no cós da calça.
O visitante entregou 12 invólucros contendo substância esverdeada semelhante à maconha, que totalizaram 14 gramas, além de 55 comprimidos azuis, aparentando ser estimulante sexual. Diante da situação, a Polícia Militar foi acionada e conduziu o homem à Delegacia de Polícia, onde foi registrado boletim de ocorrência. A administração penitenciária instaurou procedimento interno para apuração dos fatos.
Já no Complexo Penal de Lavínia, uma mulher que visitaria um detento da Penitenciária III “ASP Paulo Guimarães” também foi surpreendida durante a revista no escâner corporal. Os agentes identificaram uma imagem suspeita na barra da calça utilizada pela visitante.
Ao ser questionada, ela retirou espontaneamente 32 comprimidos de coloração branca, que estavam escondidos na vestimenta. O material foi apreendido e a Polícia Militar encaminhou a mulher à Delegacia de Polícia para as providências legais. Assim como no outro caso, a direção da unidade instaurou procedimento administrativo interno.
As ocorrências reforçam a atuação rigorosa dos policiais penais no combate à entrada de materiais ilícitos nas unidades prisionais da região, com uso de tecnologia e procedimentos de segurança para preservar a ordem e a disciplina no sistema prisional paulista.
Fale com o Folha da Região!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.