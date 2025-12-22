Um pai de detento e a esposa de um preso foram flagrados tentando entrar com drogas e comprimidos em unidades prisionais dos complexos penais de Mirandópolis e Lavínia, no domingo (21), durante procedimentos de revista realizados por policiais penais.

Na Penitenciária II “ASP Lindolfo Terçariol Filho”, em Mirandópolis, o pai de um detento foi interceptado ao passar pelo escâner corporal, que apontou imagem irregular na região da cintura. Questionado, ele admitiu espontaneamente que carregava material ilícito escondido no cós da calça.

O visitante entregou 12 invólucros contendo substância esverdeada semelhante à maconha, que totalizaram 14 gramas, além de 55 comprimidos azuis, aparentando ser estimulante sexual. Diante da situação, a Polícia Militar foi acionada e conduziu o homem à Delegacia de Polícia, onde foi registrado boletim de ocorrência. A administração penitenciária instaurou procedimento interno para apuração dos fatos.