Um homem foi preso em flagrante por tráfico de drogas após alegar à polícia que recebia R$ 2.500 para armazenar cada remessa de aproximadamente 100 quilos de maconha, em Birigui. A prisão foi realizada pelo 12º Batalhão de Ações Especiais de Polícia (Baep), na madrugada desta segunda-feira (22).
A ocorrência foi registrada em um imóvel localizado na rua Dr. Édson Antônio Romera, no bairro Ivone Alves Palma, após denúncias apontarem que o local estaria sendo utilizado para o armazenamento de grande quantidade de entorpecentes.
Durante o patrulhamento tático, os policiais localizaram, em uma edícula nos fundos do terreno, cinco sacos com tabletes de maconha embalados em plástico marrom, além de outro saco com tabletes envoltos em plástico azul e uma sacola contendo pedaços fracionados da droga.
No mesmo cômodo também foram encontradas uma balança de precisão, um facão, uma lâmina e um martelo, todos com resquícios do entorpecente.
A perícia técnica foi acionada e compareceu ao local para os trabalhos de praxe. Após a liberação, o material foi contabilizado, totalizando 98 tabletes e nove pedaços de maconha, com peso aproximado de 108 quilos, aferidos em balança não oficial.
O responsável pelo imóvel havia deixado a residência momentos antes da chegada da equipe, mas foi localizado nas imediações após patrulhamento com base nas características repassadas. Durante a abordagem, os policiais encontraram com ele um aparelho celular e um cartão bancário.
Questionado, o homem afirmou que era pago para guardar a droga, recebendo R$ 2.500 por cada carregamento de cerca de 100 quilos.
Diante dos fatos, ele recebeu voz de prisão e foi conduzido ao Plantão Policial de Birigui, sem a necessidade do uso de algemas, permanecendo preso à disposição da Justiça.
