Um homem foi preso em flagrante por tráfico de drogas após alegar à polícia que recebia R$ 2.500 para armazenar cada remessa de aproximadamente 100 quilos de maconha, em Birigui. A prisão foi realizada pelo 12º Batalhão de Ações Especiais de Polícia (Baep), na madrugada desta segunda-feira (22).

A ocorrência foi registrada em um imóvel localizado na rua Dr. Édson Antônio Romera, no bairro Ivone Alves Palma, após denúncias apontarem que o local estaria sendo utilizado para o armazenamento de grande quantidade de entorpecentes.

Durante o patrulhamento tático, os policiais localizaram, em uma edícula nos fundos do terreno, cinco sacos com tabletes de maconha embalados em plástico marrom, além de outro saco com tabletes envoltos em plástico azul e uma sacola contendo pedaços fracionados da droga.