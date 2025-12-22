22 de dezembro de 2025
Folha da Região - Sampi Araçatuba

Folha da Região - Sampi Araçatuba
Folha da Região - Sampi Araçatuba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga Folha da Região nas Redes Sociais | @folhadaregiao
GANHAVA PARA GUARDAR

Baep apreende 108 kg de maconha; preso diz ganhar R$ 2,5 mil

Por Guilherme Renan | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação
Entorpecentes e apetrechos apreendidos pela Polícia Militarapós denúncia
Entorpecentes e apetrechos apreendidos pela Polícia Militarapós denúncia

Um homem foi preso em flagrante por tráfico de drogas após alegar à polícia que recebia R$ 2.500 para armazenar cada remessa de aproximadamente 100 quilos de maconha, em Birigui. A prisão foi realizada pelo 12º Batalhão de Ações Especiais de Polícia (Baep), na  madrugada desta segunda-feira (22).

A ocorrência foi registrada em um imóvel localizado na rua Dr. Édson Antônio Romera, no bairro Ivone Alves Palma, após denúncias apontarem que o local estaria sendo utilizado para o armazenamento de grande quantidade de entorpecentes.

Durante o patrulhamento tático, os policiais localizaram, em uma edícula nos fundos do terreno, cinco sacos com tabletes de maconha embalados em plástico marrom, além de outro saco com tabletes envoltos em plástico azul e uma sacola contendo pedaços fracionados da droga.

No mesmo cômodo também foram encontradas uma balança de precisão, um facão, uma lâmina e um martelo, todos com resquícios do entorpecente.

A perícia técnica foi acionada e compareceu ao local para os trabalhos de praxe. Após a liberação, o material foi contabilizado, totalizando 98 tabletes e nove pedaços de maconha, com peso aproximado de 108 quilos, aferidos em balança não oficial.

O responsável pelo imóvel havia deixado a residência momentos antes da chegada da equipe, mas foi localizado nas imediações após patrulhamento com base nas características repassadas. Durante a abordagem, os policiais encontraram com ele um aparelho celular e um cartão bancário.

Questionado, o homem afirmou que era pago para guardar a droga, recebendo R$ 2.500 por cada carregamento de cerca de 100 quilos.

Diante dos fatos, ele recebeu voz de prisão e foi conduzido ao Plantão Policial de Birigui, sem a necessidade do uso de algemas, permanecendo preso à disposição da Justiça.

Fale com o Folha da Região!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.

Receba as notícias mais relevantes de Araçatuba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários