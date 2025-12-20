20 de dezembro de 2025
VIOLÊNCIA

Homem é esfaqueado pela namorada em condomínio de Araçatuba

Por Guilherme Renan | da Redação
Local foi preservado pela polícia para os trabalhos técnicos da perícia: vítima segue em estado gravíssimo
Um homem foi esfaqueado pela namorada na manhã deste sábado (20), no Condomínio Maria Rossini, localizado na Rua Conde Zepelin, no Jardim Universo, em Araçatuba. O caso mobilizou equipes de socorro e forças de segurança.

Segundo informações apuradas, o casal se envolveu em um desentendimento e, durante a discussão, a mulher desferiu golpes de faca contra o companheiro. O socorro foi acionado imediatamente e a vítima recebeu atendimento de emergência, sendo encaminhada ao pronto-socorro da Santa Casa em estado gravíssimo. Devido à gravidade dos ferimentos, o homem deveria passar por procedimento cirúrgico.

A Polícia Militar esteve no local e realizou a preservação da área até a chegada da equipe do Instituto de Criminalística, responsável pela perícia. A mulher apontada como autora foi detida e conduzida à Central de Flagrantes, onde a ocorrência foi registrada.

O caso foi formalizado como tentativa de homicídio. Até o momento, o motivo do desentendimento não foi esclarecido, já que a suspeita não informou as razões da discussão às autoridades.

