Um homem foi esfaqueado pela namorada na manhã deste sábado (20), no Condomínio Maria Rossini, localizado na Rua Conde Zepelin, no Jardim Universo, em Araçatuba. O caso mobilizou equipes de socorro e forças de segurança.
Segundo informações apuradas, o casal se envolveu em um desentendimento e, durante a discussão, a mulher desferiu golpes de faca contra o companheiro. O socorro foi acionado imediatamente e a vítima recebeu atendimento de emergência, sendo encaminhada ao pronto-socorro da Santa Casa em estado gravíssimo. Devido à gravidade dos ferimentos, o homem deveria passar por procedimento cirúrgico.
A Polícia Militar esteve no local e realizou a preservação da área até a chegada da equipe do Instituto de Criminalística, responsável pela perícia. A mulher apontada como autora foi detida e conduzida à Central de Flagrantes, onde a ocorrência foi registrada.
O caso foi formalizado como tentativa de homicídio. Até o momento, o motivo do desentendimento não foi esclarecido, já que a suspeita não informou as razões da discussão às autoridades.
