Um homem foi esfaqueado pela namorada na manhã deste sábado (20), no Condomínio Maria Rossini, localizado na Rua Conde Zepelin, no Jardim Universo, em Araçatuba. O caso mobilizou equipes de socorro e forças de segurança.

Segundo informações apuradas, o casal se envolveu em um desentendimento e, durante a discussão, a mulher desferiu golpes de faca contra o companheiro. O socorro foi acionado imediatamente e a vítima recebeu atendimento de emergência, sendo encaminhada ao pronto-socorro da Santa Casa em estado gravíssimo. Devido à gravidade dos ferimentos, o homem deveria passar por procedimento cirúrgico.

A Polícia Militar esteve no local e realizou a preservação da área até a chegada da equipe do Instituto de Criminalística, responsável pela perícia. A mulher apontada como autora foi detida e conduzida à Central de Flagrantes, onde a ocorrência foi registrada.