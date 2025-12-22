Um homem de 39 anos foi baleado no tórax, após uma discussão que teve início em um bar e terminou em frente à sua residência, na noite deste domingo (21), no bairro Vila Xavier, em Birigui. O caso foi registrado como tentativa de homicídio.
De acordo com a Polícia Militar, as equipes, que estavam em operação na região central da cidade, foram acionadas pelo Copom após a entrada de uma vítima de disparo de arma de fogo no Pronto-socorro Municipal de Birigui. A ocorrência foi atendida pelos cabos PM Gabriel e Vaz, com apoio do CGP-4 e da Rocam.
No hospital, os policiais fizeram contato com a vítima, que apresentava um ferimento causado por disparo de arma de fogo na região do tórax.
Segundo informações médicas, o projétil ficou alojado, havendo apenas orifício de entrada. Apesar da gravidade, a vitima estava consciente, lúcida e orientada, aguardando avaliação cirúrgica para a retirada do projétil. Ele recebeu atendimento da médica, que informou o quadro clínico à equipe policial.
Ainda no pronto-socorro, os policiais ouviram a filha da vítima. Ela relatou que, momentos antes, seu ex-marido se envolveu em uma discussão com outro homem no bar Gaviões da Fiel, conhecido como Bar dos Corintianos.
Durante o desentendimento, a vítima se aproximou e pediu para que o ex-genro cessasse a briga, alegando que ele tinha duas filhas para criar, chegando a empurrá-lo para separar a confusão.
Após o episódio no bar, todos deixaram o local. No entanto, segundo o relato, o ex-genro teria ido até sua residência, pegado uma arma de fogo e se deslocado até a casa da vítima, na rua Manoel Teodoro de Souza. No local, ele chamou a vítima para fora e afirmou não ter gostado da intervenção ocorrida no bar. Em seguida, sacou a arma e efetuou um disparo no tórax da vítima.
Ainda conforme o depoimento, o autor tentou efetuar um segundo disparo, mas foi impedido quando a filha se colocou à frente do pai, momento em que o suspeito abaixou a arma e fugiu do local em uma motocicleta.
A ocorrência foi apresentada no Distrito Policial Central, onde a delegada Izabele Zamai elaborou o boletim de ocorrência por tentativa de homicídio. A perícia no local foi dispensada pela autoridade policial.
O caso segue sob investigação da Polícia Civil, que trabalha para localizar o autor e esclarecer todos os detalhes da tentativa de homicídio.
Fale com o Folha da Região!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.