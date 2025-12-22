Um homem de 39 anos foi baleado no tórax, após uma discussão que teve início em um bar e terminou em frente à sua residência, na noite deste domingo (21), no bairro Vila Xavier, em Birigui. O caso foi registrado como tentativa de homicídio.

De acordo com a Polícia Militar, as equipes, que estavam em operação na região central da cidade, foram acionadas pelo Copom após a entrada de uma vítima de disparo de arma de fogo no Pronto-socorro Municipal de Birigui. A ocorrência foi atendida pelos cabos PM Gabriel e Vaz, com apoio do CGP-4 e da Rocam.

No hospital, os policiais fizeram contato com a vítima, que apresentava um ferimento causado por disparo de arma de fogo na região do tórax.