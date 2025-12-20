20 de dezembro de 2025
LIBERDADE RELIGIOSA

MP investiga possível violação à laicidade do Estado em Araçatuba

Por Guilherme Renan | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Imagem ilustrativa
Atuação do Ministério Público apura possíveis violações aos princípios constitucionais em unidades públicas de Araçatuba
Atuação do Ministério Público apura possíveis violações aos princípios constitucionais em unidades públicas de Araçatuba

O Ministério Público de Araçatuba instaurou, no último dia 11 de dezembro, um inquérito civil para apurar possíveis violações aos princípios constitucionais da laicidade do Estado, da liberdade religiosa, da isonomia e do interesse público em órgãos e unidades de atendimento do município de Araçatuba.

A investigação tem como base um ofício encaminhado pelo Conselho Tutelar, que relata a suposta realização de práticas religiosas na Escola Estadual Maria do Carmo Lélis e também na Secretaria Municipal de Assistência Social. Segundo a portaria que formaliza o procedimento, os indícios levantados exigem apuração aprofundada, diante da gravidade e da repercussão institucional do caso.

Entre os pontos destacados estão relatos de orações coletivas envolvendo servidores públicos, a possível anuência da gestão escolar para a realização de atos religiosos em ambiente educacional e a exposição de crianças e adolescentes em redes sociais, o que pode configurar violação de direitos fundamentais. O documento reforça que o Estado, por determinação constitucional, deve manter postura absolutamente neutra em relação a crenças religiosas, assegurando tanto o direito de crer quanto o de não crer, além de tratamento igualitário a todos os cidadãos.

O inquérito foi instaurado pelo promotor de Justiça Joel Furlan, que determinou a adoção de diligências iniciais para esclarecer os fatos. Entre elas, está o pedido de informações detalhadas sobre vídeos divulgados em mídias sociais que mostram alunos da Escola Estadual Maria do Carmo Lélis, incluindo a identificação dos estudantes e a existência — ou não — de autorização formal dos responsáveis legais para o uso das imagens.

O Ministério Público seguirá acompanhando o caso para verificar se houve desrespeito aos princípios constitucionais e eventual responsabilização dos envolvidos, reafirmando o papel do Estado como garantidor dos direitos fundamentais e da convivência plural em espaços públicos.

