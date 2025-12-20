Um homem foi preso em flagrante por furto qualificado na tarde desta sexta-feira (19) no bairro Jardim Planalto/Paraíso, em Araçatuba. A ação foi realizada pela Guarda Civil Municipal durante patrulhamento de rotina e resultou na recuperação de diversos objetos subtraídos de uma residência.
De acordo com o boletim de ocorrência, os GCMs Evandro, Rodrigo Garcia e Vinícius foram acionados por um munícipe na Rua Wandenkolk, informando que um indivíduo havia furtado objetos de uma casa após pular o muro do imóvel. O suspeito, descrito como magro, de estatura mediana e empurrando um carrinho de supermercado, foi localizado pouco depois nas proximidades.
O homem foi identificado pelas iniciais F.P.S., de 49 anos, desempregado, que transportava no carrinho um botijão de gás, um televisor de 32 polegadas, um ar-condicionado portátil e cerca de 25 panelas de alumínio. Ainda conforme o registro policial, ao ser questionado, ele confessou ter praticado o furto, relatando que escalou o muro da residência e danificou uma janela para acessar o interior do imóvel.
A vítima, um operador identificado pelas iniciais C.K.I., reconheceu imediatamente os objetos como pertencentes à residência de sua mãe. O prejuízo estimado ultrapassa R$ 1.600.
O caso foi apresentado no CPJ de Araçatuba, onde a autoridade policial ratificou a prisão em flagrante com base no artigo 155, parágrafo 4º, incisos I e II, do Código Penal, que trata de furto mediante rompimento de obstáculo e escalada.
Segundo o BO, o indiciado optou por permanecer em silêncio durante o interrogatório e possui antecedentes por crimes patrimoniais.
Diante da gravidade dos fatos e da reincidência, foi representada a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva. O suspeito permanece à disposição da Justiça.
