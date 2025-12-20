Um homem foi preso em flagrante por furto qualificado na tarde desta sexta-feira (19) no bairro Jardim Planalto/Paraíso, em Araçatuba. A ação foi realizada pela Guarda Civil Municipal durante patrulhamento de rotina e resultou na recuperação de diversos objetos subtraídos de uma residência.

De acordo com o boletim de ocorrência, os GCMs Evandro, Rodrigo Garcia e Vinícius foram acionados por um munícipe na Rua Wandenkolk, informando que um indivíduo havia furtado objetos de uma casa após pular o muro do imóvel. O suspeito, descrito como magro, de estatura mediana e empurrando um carrinho de supermercado, foi localizado pouco depois nas proximidades.

O homem foi identificado pelas iniciais F.P.S., de 49 anos, desempregado, que transportava no carrinho um botijão de gás, um televisor de 32 polegadas, um ar-condicionado portátil e cerca de 25 panelas de alumínio. Ainda conforme o registro policial, ao ser questionado, ele confessou ter praticado o furto, relatando que escalou o muro da residência e danificou uma janela para acessar o interior do imóvel.