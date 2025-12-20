Um acidente de trânsito envolvendo dois automóveis foi registrado na manha deste sábado 20, na Avenida Nove de Julho, no bairro Jardim Stabile, em Birigui. A colisão resultou em ferimentos leves em uma passageira, que precisou de atendimento médico.
De acordo com informações da Polícia Militar, a equipe foi acionada via COPOM para atender a ocorrência de choque entre um GM Corsa Hatch Maxx e uma BMW X5. No local, os policiais fizeram contato com os condutores dos veículos, ambos do sexo masculino, e apuraram que a passageira do Corsa, uma mulher, já havia sido socorrida por uma unidade de resgate ao Pronto-Socorro Municipal.
A vítima relatava dores na cabeça e nas costas, foi medicada e, após avaliação médica, acabou sendo liberada. Conforme apurado pela equipe policial, o acidente aconteceu no momento em que o motorista do GM Corsa realizava uma manobra para acessar um estabelecimento comercial, quando o veículo BMW X5 colidiu na traseira do automóvel.
A perícia técnica chegou a ser solicitada, porém a autoridade da Polícia Civil tomou ciência dos fatos e dispensou a realização dos trabalhos periciais. As documentações dos veículos e dos condutores foram verificadas e não apresentaram qualquer irregularidade.
Após as orientações legais às partes envolvidas, a Polícia Militar elaborou o Boletim de Ocorrência Policial Militar eletrônico (BOPM-e), encerrando o atendimento no local.
