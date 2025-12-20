Um acidente de trânsito envolvendo dois automóveis foi registrado na manha deste sábado 20, na Avenida Nove de Julho, no bairro Jardim Stabile, em Birigui. A colisão resultou em ferimentos leves em uma passageira, que precisou de atendimento médico.

De acordo com informações da Polícia Militar, a equipe foi acionada via COPOM para atender a ocorrência de choque entre um GM Corsa Hatch Maxx e uma BMW X5. No local, os policiais fizeram contato com os condutores dos veículos, ambos do sexo masculino, e apuraram que a passageira do Corsa, uma mulher, já havia sido socorrida por uma unidade de resgate ao Pronto-Socorro Municipal.

A vítima relatava dores na cabeça e nas costas, foi medicada e, após avaliação médica, acabou sendo liberada. Conforme apurado pela equipe policial, o acidente aconteceu no momento em que o motorista do GM Corsa realizava uma manobra para acessar um estabelecimento comercial, quando o veículo BMW X5 colidiu na traseira do automóvel.