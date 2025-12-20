20 de dezembro de 2025
ACIDENTE

Colisão entre carros deixa passageira ferida em Birigui

Por Guilherme Renan | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação
Veículo envolvido em colisão registrada na Avenida Nove de Julho, no bairro Jardim Stabile, em Birigui
Veículo envolvido em colisão registrada na Avenida Nove de Julho, no bairro Jardim Stabile, em Birigui

Um acidente de trânsito envolvendo dois automóveis foi registrado na manha deste sábado 20, na Avenida Nove de Julho, no bairro Jardim Stabile, em Birigui. A colisão resultou em ferimentos leves em uma passageira, que precisou de atendimento médico.

De acordo com informações da Polícia Militar, a equipe foi acionada via COPOM para atender a ocorrência de choque entre um GM Corsa Hatch Maxx e uma BMW X5. No local, os policiais fizeram contato com os condutores dos veículos, ambos do sexo masculino, e apuraram que a passageira do Corsa, uma mulher, já havia sido socorrida por uma unidade de resgate ao Pronto-Socorro Municipal.

A vítima relatava dores na cabeça e nas costas, foi medicada e, após avaliação médica, acabou sendo liberada. Conforme apurado pela equipe policial, o acidente aconteceu no momento em que o motorista do GM Corsa realizava uma manobra para acessar um estabelecimento comercial, quando o veículo BMW X5 colidiu na traseira do automóvel.

A perícia técnica chegou a ser solicitada, porém a autoridade da Polícia Civil tomou ciência dos fatos e dispensou a realização dos trabalhos periciais. As documentações dos veículos e dos condutores foram verificadas e não apresentaram qualquer irregularidade.

Após as orientações legais às partes envolvidas, a Polícia Militar elaborou o Boletim de Ocorrência Policial Militar eletrônico (BOPM-e), encerrando o atendimento no local.

