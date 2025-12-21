Um homem foi preso na tarde de sábado (20), após uma ocorrência de extrema gravidade registrada no bairro Pedro Samuel, em Valparaíso. O caso envolveu violência doméstica, sequestro, cárcere privado, ameaça, lesão corporal e coação no curso do processo, mobilizando diversas equipes da Polícia Militar.
Segundo informações oficiais, a PM foi acionada via Copom com a denúncia de que um indivíduo estaria mantendo uma criança em situação de refém dentro de uma residência localizada na Rua Pérsio Scatena.
Diante da urgência, equipes se deslocaram imediatamente ao endereço.
No local, familiares informaram que o suspeito mantinha uma adolescente sob cárcere privado, impedindo sua saída do imóvel mediante ameaças com um facão. Em razão do risco iminente, o Comando de Força Patrulha determinou o isolamento da área e solicitou reforço policial.
Após um período de negociação, os policiais conseguiram convencer o agressor a libertar a vítima, que foi retirada da residência e colocada em segurança. Logo depois, o homem fugiu, dando início a uma série de buscas na região.
Durante as diligências, as equipes receberam informações de que o suspeito havia se deslocado para outro imóvel, onde voltava a ameaçar familiares, desta vez utilizando uma faca. No endereço indicado, os policiais realizaram nova tentativa de negociação. O homem acabou se entregando, mas resistiu à prisão e entrou em confronto físico com os agentes, sendo contido.
O suspeito foi encaminhado para atendimento médico na Santa Casa e, posteriormente, conduzido à Delegacia da Mulher de Araçatuba, onde o caso foi formalmente registrado.
A autoridade policial lavrou o boletim de ocorrência pelos crimes de violência doméstica, sequestro e cárcere privado, ameaça, lesão corporal e coação no curso do processo.
Durante a ação, duas armas brancas foram apreendidas. As vítimas manifestaram interesse em receber acompanhamento da Patrulha Maria da Penha.
O homem permaneceu preso à disposição da Justiça, e o caso seguirá sob investigação.
