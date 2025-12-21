Um homem foi preso na tarde de sábado (20), após uma ocorrência de extrema gravidade registrada no bairro Pedro Samuel, em Valparaíso. O caso envolveu violência doméstica, sequestro, cárcere privado, ameaça, lesão corporal e coação no curso do processo, mobilizando diversas equipes da Polícia Militar.

Segundo informações oficiais, a PM foi acionada via Copom com a denúncia de que um indivíduo estaria mantendo uma criança em situação de refém dentro de uma residência localizada na Rua Pérsio Scatena.

Diante da urgência, equipes se deslocaram imediatamente ao endereço.