A Polícia Militar Rodoviária, por meio do Tático Ostensivo Rodoviário (TOR) do 2º Batalhão de Polícia Rodoviária da PMESP, prendeu um traficante de 32 anos na tarde de sábado (20) durante uma ação da Operação Impacto, em Penápolis. O homem transportava 90 pacotes de haxixe, que estavam ocultos no interior do tanque de combustível do veículo.

A abordagem ocorreu por volta das 14h, no km 289 da Rodovia Assis Chateaubriand (SP-425). O veículo, uma Fiat Strada, era ocupado apenas pelo condutor, morador de Engenheiro Beltrão (PR).

Durante a fiscalização de rotina, os policiais perceberam indícios de irregularidade e realizaram uma vistoria minuciosa no automóvel. No interior do tanque de combustível, foram localizados os 90 pacotes da droga, que totalizaram 31,3 quilos de haxixe.