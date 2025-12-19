19 de dezembro de 2025
PRAÇA DE GLICÉRIO

Operação flagra motoristas alcoolizados na Marechal Rondon

Por Guilherme Renan | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação
Fiscalização de bafômetro na praça do pedágio de Glicério
Fiscalização de bafômetro na praça do pedágio de Glicério

Uma Operação Direção Segura Integrada foi realizada na quinta-feira (18) na Rodovia Marechal Rondon (SP-300), no município de Glicério, com foco no combate à combinação de álcool e direção e na redução de acidentes nas rodovias paulistas.

A ação ocorreu na praça de pedágio do km 497+950 e contou com a atuação conjunta do Policiamento Rodoviário, do Detran/SP e da concessionária ViaRondon, mobilizando equipes para fiscalização intensiva e orientação aos motoristas.

Durante a operação, 2.387 condutores foram submetidos ao teste do etilômetro. Do total, quatro motoristas foram flagrados dirigindo sob influência de álcool. Outros cinco condutores foram autuados por recusa em realizar o teste, conduta que configura infração gravíssima prevista no Código de Trânsito Brasileiro.

Além dos casos relacionados à alcoolemia, a fiscalização resultou na lavratura de 39 infrações de trânsito diversas, reforçando a importância da presença ostensiva das equipes para coibir irregularidades e promover um trânsito mais seguro.

De acordo com a legislação, o motorista flagrado dirigindo alcoolizado ou que se recusa a realizar o teste do bafômetro está sujeito à suspensão da Carteira Nacional de Habilitação por 12 meses, multa de quase R$ 3 mil e remoção do veículo ao pátio, entre outras penalidades administrativas.

As autoridades reforçam que a orientação é clara e permanente: jamais dirigir após o consumo de bebida alcoólica. A medida visa preservar vidas e reduzir acidentes, especialmente em rodovias de grande fluxo como a Marechal Rondon.

