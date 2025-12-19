Uma Operação Direção Segura Integrada foi realizada na quinta-feira (18) na Rodovia Marechal Rondon (SP-300), no município de Glicério, com foco no combate à combinação de álcool e direção e na redução de acidentes nas rodovias paulistas.

A ação ocorreu na praça de pedágio do km 497+950 e contou com a atuação conjunta do Policiamento Rodoviário, do Detran/SP e da concessionária ViaRondon, mobilizando equipes para fiscalização intensiva e orientação aos motoristas.

Durante a operação, 2.387 condutores foram submetidos ao teste do etilômetro. Do total, quatro motoristas foram flagrados dirigindo sob influência de álcool. Outros cinco condutores foram autuados por recusa em realizar o teste, conduta que configura infração gravíssima prevista no Código de Trânsito Brasileiro.