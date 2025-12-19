O empresário Paulo César Machado foi preso na manhã desta sexta-feira (19) por investigadores da Polícia Civil de Birigui, em cumprimento a mandado de prisão expedido pela Justiça local. A detenção ocorre após a revisão da pena imposta ao réu, condenado por homicídio e ocultação de cadáver do próprio funcionário, o vendedor Rafael Rodrigo da Silva Cardozo, de 35 anos.

Paulo César foi julgado em júri popular no dia 26 de agosto deste ano, quando recebeu pena inicial de sete anos de prisão em regime semiaberto. À época, a decisão permitia que ele aguardasse em liberdade a definição do local para início do cumprimento da pena, já que a magistrada Moema Moreira Ponce Lacerda havia comunicado a Secretaria da Administração Penitenciária (SAP) para a designação de unidade prisional.

No entanto, o Ministério Público, representado pelo promotor Rodrigo Mazzilli Marcondes, recorreu da sentença ao Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP), pleiteando o aumento da pena. O recurso foi acolhido, elevando a condenação para oito anos de prisão, o que resultou na alteração do regime para o fechado. Com a nova decisão judicial, a Polícia Civil deu imediato cumprimento ao mandado de prisão.