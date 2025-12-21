O secretário estadual de Agricultura e Abastecimento de São Paulo, Guilherme Piai, esteve em Araçatuba nesta sexta-feira (19) para inaugurar a cozinha do Programa Cozinhalimento, instalada no Polo Educacional do Fundo Social de Solidariedade.

A iniciativa fortalece ações de segurança alimentar e nutricional sustentável, além de promover capacitação profissional gratuita à população.

O espaço recebeu os equipamentos em setembro, por meio de convênio entre a Secretaria Estadual de Agricultura e Abastecimento e a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agroindustrial. Ao todo, foram investidos R$ 72.735 na aquisição de 68 itens, entre eles geladeira e freezer industriais, fogão de seis bocas, forno a gás, coifa, micro-ondas, purificador de água, TV, liquidificador e batedeira industriais, balança digital, além de mesas, armários, prateleiras e diversos utensílios de cozinha.