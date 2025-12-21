O secretário estadual de Agricultura e Abastecimento de São Paulo, Guilherme Piai, esteve em Araçatuba nesta sexta-feira (19) para inaugurar a cozinha do Programa Cozinhalimento, instalada no Polo Educacional do Fundo Social de Solidariedade.
A iniciativa fortalece ações de segurança alimentar e nutricional sustentável, além de promover capacitação profissional gratuita à população.
O espaço recebeu os equipamentos em setembro, por meio de convênio entre a Secretaria Estadual de Agricultura e Abastecimento e a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agroindustrial. Ao todo, foram investidos R$ 72.735 na aquisição de 68 itens, entre eles geladeira e freezer industriais, fogão de seis bocas, forno a gás, coifa, micro-ondas, purificador de água, TV, liquidificador e batedeira industriais, balança digital, além de mesas, armários, prateleiras e diversos utensílios de cozinha.
Além da estrutura física, o Programa Cozinhalimento prevê a capacitação de nutricionistas indicados pelos municípios, que atuam como multiplicadores, e a oferta de cursos voltados à gastronomia, com foco no desenvolvimento local, incentivo ao empreendedorismo e geração de renda.
Posse e autoridades
A cerimônia reuniu o prefeito Lucas Zanatta, a vice-prefeita Nice Zucon, a presidente do Conselho Deliberativo do Fundo Social, Priscila Zanatta, os vereadores Fernando Fabris e Hideto Honda, além de secretários municipais. Durante o evento, César Rezek foi empossado como novo secretário de Desenvolvimento Agroindustrial de Araçatuba.
Na abertura, Priscila Zanatta destacou a relevância da parceria com o Governo do Estado e o impacto social do programa. “O Cozinhalimento vai além da qualificação profissional. Ele cria oportunidades reais, promove dignidade, inclusão produtiva e fortalece a esperança, especialmente de mulheres em situação de vulnerabilidade social ou emocional”, afirmou.
Em Araçatuba, o programa irá ofertar cursos de panificação, confeitaria, alimentação saudável, aproveitamento integral de alimentos, além de formações voltadas ao combate ao desperdício, boas práticas de manipulação e estímulo ao empreendedorismo.
Emprego e renda
O prefeito Lucas Zanatta ressaltou que a iniciativa reforça a política de desenvolvimento econômico do município. “O melhor programa social é a geração de emprego, e é exatamente isso que estamos fazendo ao investir em capacitação e oportunidades”, destacou.
Em seu penúltimo dia à frente da Secretaria de Agricultura e Abastecimento, Guilherme Piai enfatizou o papel do Cozinhalimento no município. “É uma verdadeira fábrica de sonhos, dignidade e valorização da pessoa humana, onde começa a transformação da vida de muitas famílias”, declarou.
Polo Educacional em expansão
O Programa Cozinhalimento passa a integrar o Polo Educacional do Fundo Social de Solidariedade de Araçatuba, que registrou crescimento de 130% em 2025, com a oferta de 28 cursos e a formação de 314 pessoas. Durante a inauguração, Priscila Zanatta também ressaltou a importância das parcerias firmadas com o Governo do Estado, o Fundo Social do Estado de São Paulo e o Sistema S, como Sesc, Sesi, Senac e Sebrae, fundamentais para ampliar o alcance das ações sociais no município.
