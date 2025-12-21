Considerado uma das principais políticas públicas educacionais do Governo de São Paulo, o programa Alfabetiza Juntos SP vem transformando o cenário da alfabetização em todas as regiões do estado, com reflexos diretos nos municípios da região de Araçatuba.

A iniciativa tem como meta garantir que, até o fim de 2026, 90% das crianças do 2º ano do Ensino Fundamental sejam leitoras fluentes, ainda na idade certa, até os 7 anos.

Pela primeira vez, a Secretaria da Educação do Estado de São Paulo (Seduc-SP) implantou um programa de alcance estadual com apoio direto às prefeituras, incluindo cidades do Noroeste Paulista. A proposta oferece material didático padronizado, formação continuada de professores, plataformas educacionais digitais e avaliações externas, como o Saresp e a Avaliação de Fluência Leitora, ferramentas que também são aplicadas nas escolas estaduais que atendem os anos iniciais.