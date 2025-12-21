Considerado uma das principais políticas públicas educacionais do Governo de São Paulo, o programa Alfabetiza Juntos SP vem transformando o cenário da alfabetização em todas as regiões do estado, com reflexos diretos nos municípios da região de Araçatuba.
A iniciativa tem como meta garantir que, até o fim de 2026, 90% das crianças do 2º ano do Ensino Fundamental sejam leitoras fluentes, ainda na idade certa, até os 7 anos.
Pela primeira vez, a Secretaria da Educação do Estado de São Paulo (Seduc-SP) implantou um programa de alcance estadual com apoio direto às prefeituras, incluindo cidades do Noroeste Paulista. A proposta oferece material didático padronizado, formação continuada de professores, plataformas educacionais digitais e avaliações externas, como o Saresp e a Avaliação de Fluência Leitora, ferramentas que também são aplicadas nas escolas estaduais que atendem os anos iniciais.
O investimento do Estado no Alfabetiza Juntos SP já soma R$ 800 milhões, contemplando ações pedagógicas e o Prêmio Excelência Educacional, destinado às escolas municipais que atingem as metas estabelecidas. Em 2024, foram aplicados R$ 300 milhões; em 2025, o valor saltou para R$ 500 milhões, um crescimento de 66%. Na região de Araçatuba, o programa tem fortalecido a estrutura educacional e ampliado o suporte aos professores e gestores escolares.
De acordo com o Governo do Estado, a alfabetização correta na infância reflete diretamente no desempenho dos estudantes ao longo da vida escolar. “Quem se alfabetiza melhor tem melhores resultados nas avaliações e no futuro acadêmico. Cuidar da base é essencial para não deixar ninguém para trás”, destacou o governador ao comentar a importância do programa.
Reconhecimento internacional
O impacto do Alfabetiza Juntos SP ultrapassou as fronteiras do Brasil. A iniciativa recebeu reconhecimento internacional da Unesco, ao ser destacada como referência no modelo CARE–KNOW–DO, desenvolvido pela pesquisadora Alexandra Okada, da The Open University, no Reino Unido. O modelo valoriza o cuidado com a aprendizagem, o uso de estratégias baseadas em evidências científicas e a aplicação prática do conhecimento no cotidiano das comunidades.
Esse reconhecimento reforça o papel do programa no avanço do Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 4 (ODS 4) da ONU, que trata do acesso à educação de qualidade, beneficiando diretamente estudantes de regiões como Araçatuba e todo o interior paulista.
Estrutura e apoio aos municípios
Entre as principais ações do Alfabetiza Juntos SP estão a adoção do Saresp por todos os municípios paulistas, a Avaliação de Fluência Leitora em toda a rede municipal, o uso da plataforma Elefante Letrado em mais de 500 cidades e a formação de professores em 636 municípios. A partir deste ano, também foi ampliada a utilização da plataforma Matific, voltada ao ensino da matemática.
As escolas municipais que atingem as metas recebem recursos financeiros por meio do Prêmio Excelência Educacional, com repasse de R$ 100 por aluno matriculado, levando em conta critérios como evolução da aprendizagem e vulnerabilidade social.
Para a região de Araçatuba, o programa representa não apenas investimento financeiro, mas um avanço estratégico na construção de um futuro educacional mais sólido e inclusivo.
