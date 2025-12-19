A Câmara Municipal de Araçatuba analisa, em sessão legislativa extraordinária marcada para segunda-feira (22), às 19h, o Projeto de Lei nº 227/2025, de autoria do Poder Executivo, que autoriza a concessão de subvenção econômica à concessionária do transporte coletivo urbano do município. A realização da extraordinária foi solicitada pelo Executivo com base no artigo 40 da Lei Orgânica do Município, diante da relevância social da matéria e do risco de paralisação de um serviço considerado essencial.

O projeto trata da concessão de auxílio financeiro à empresa Transportes Urbanos Araçatuba Ltda. (TUA), responsável pelo transporte coletivo local, com o objetivo de manter a operacionalidade do serviço em meio a um cenário de déficit financeiro provocado pelo aumento dos custos operacionais, como combustíveis, manutenção da frota, peças, encargos trabalhistas e tributos. A proposta busca evitar a interrupção do sistema sem promover reajustes na tarifa paga pelos usuários.

De acordo com o texto, a subvenção econômica poderá chegar a até R$ 500 mil por mês ao longo de 2026, limitada ao valor do déficit apurado mensalmente. Os recursos deverão ser utilizados exclusivamente para despesas de custeio, entre elas gastos com combustíveis, lubrificantes, pneus, recapagem, manutenção, salários, encargos sociais, seguros, IPVA e despesas administrativas. O uso do dinheiro público para investimentos ou despesas de capital está expressamente proibido.