Uma ocorrência de alta complexidade mobilizou forças de segurança na noite de quintta-feira (18), em Araçatuba, após um homem em surto psicótico causar danos a uma residência e ameaçar tirar a própria vida. O caso foi registrado por volta das 23h, na rua Padre Roma, no bairro Vila Santo Antônio.

Segundo o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada via Copom inicialmente para averiguar uma suspeita de furto a residência. No local, após contato com moradores vizinhos, ficou constatado que não se tratava de tentativa de subtração de bens, mas sim de dano ao patrimônio, causado por um homem de 45 anos, que se encontrava em evidente estado de surto psicótico.

Ainda conforme o registro policial, o homem quebrou a parede divisória entre duas casas geminadas e passou a destruir o interior do imóvel, colocando em risco a própria integridade e a de terceiros. Ele estava armado com duas facas, sendo uma de lâmina lisa e outra serrilhada, que acabaram apreendidas.