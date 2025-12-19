Uma ocorrência de alta complexidade mobilizou forças de segurança na noite de quintta-feira (18), em Araçatuba, após um homem em surto psicótico causar danos a uma residência e ameaçar tirar a própria vida. O caso foi registrado por volta das 23h, na rua Padre Roma, no bairro Vila Santo Antônio.
Segundo o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada via Copom inicialmente para averiguar uma suspeita de furto a residência. No local, após contato com moradores vizinhos, ficou constatado que não se tratava de tentativa de subtração de bens, mas sim de dano ao patrimônio, causado por um homem de 45 anos, que se encontrava em evidente estado de surto psicótico.
Ainda conforme o registro policial, o homem quebrou a parede divisória entre duas casas geminadas e passou a destruir o interior do imóvel, colocando em risco a própria integridade e a de terceiros. Ele estava armado com duas facas, sendo uma de lâmina lisa e outra serrilhada, que acabaram apreendidas.
Diante da gravidade da situação e da recusa do indivíduo em encerrar a crise ou aceitar atendimento médico, foi solicitado apoio especializado. Uma célula tática, com participação do 12º Batalhão de Ações Especiais de Polícia (Baep), foi acionada para gerenciamento da ocorrência.
Após cerca de duas horas de negociação, sem sucesso, as equipes conseguiram acesso ao cômodo onde o homem havia se isolado. De acordo com o boletim, ele apresentava comportamento extremamente agitado, ameaçava a equipe policial e alegava que poderia cometer suicídio. Para preservar vidas, foi necessário o uso de arma de incapacitação neuromuscular (Taser), seguido de imobilização e algemas.
O autor foi socorrido e encaminhado para atendimento médico, sendo posteriormente direcionado para avaliação psiquiátrica, com possibilidade de internação compulsória pelo sistema público de saúde.
A Polícia Civil registrou a ocorrência como crime de dano, previsto no artigo 163 do Código Penal, de ação penal privada. A vítima, de 39 anos, foi orientada quanto ao prazo legal para eventual oferecimento de queixa-crime.
A perícia foi dispensada, já que, após apuração no plantão policial, ficou comprovado que não houve intenção de furto, mas exclusivamente a prática de dano em decorrência do surto psicológico. O caso foi registrado no plantão da Central de Polícia Judiciária de Araçatuba e seguirá para apreciação da autoridade policial competente.
