Um acidente de trânsito envolvendo duas motocicletas deixou duas pessoas feridas na manhã de sexta-feira 19, por volta das 9h, na Avenida Euclides Miragaia, altura do número 2023, no bairro Vila Angélica, em Birigui.

Segundo informações da Polícia Militar, a ocorrência envolveu uma motocicleta Honda CG 125 e uma Honda Biz 125 ES. As vítimas foram um homem de 66 anos, condutor da CG, e uma mulher de 51 anos, condutora da Biz. Ambos sofreram escoriações leves.

A equipe policial foi acionada via COPOM e, ao chegar ao local, encontrou apoio de equipes da ROCAM e do Comando de Grupo Patrulha (CGP). A perícia técnica chegou a ser solicitada, mas foi dispensada pela autoridade policial de plantão.