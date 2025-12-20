Um acidente de trânsito envolvendo duas motocicletas deixou duas pessoas feridas na manhã de sexta-feira 19, por volta das 9h, na Avenida Euclides Miragaia, altura do número 2023, no bairro Vila Angélica, em Birigui.
Segundo informações da Polícia Militar, a ocorrência envolveu uma motocicleta Honda CG 125 e uma Honda Biz 125 ES. As vítimas foram um homem de 66 anos, condutor da CG, e uma mulher de 51 anos, condutora da Biz. Ambos sofreram escoriações leves.
A equipe policial foi acionada via COPOM e, ao chegar ao local, encontrou apoio de equipes da ROCAM e do Comando de Grupo Patrulha (CGP). A perícia técnica chegou a ser solicitada, mas foi dispensada pela autoridade policial de plantão.
De acordo com a apuração inicial, o motociclista da Honda CG trafegava pela via quando foi surpreendido pela condutora da Honda Biz, que seguia à sua esquerda. Houve uma colisão lateral entre os veículos, provocando a queda do condutor da CG ao solo.
As vítimas receberam atendimento da Unidade de Resgate do Corpo de Bombeiros e foram encaminhadas ao Pronto-Socorro Municipal de Birigui, onde passaram por avaliação médica, foram medicadas e liberadas em seguida.
Durante as consultas administrativas, a Polícia Militar constatou irregularidades na motocicleta Honda Biz, que estava com o licenciamento em atraso. O veículo foi recolhido por guincho credenciado. A condutora também foi autuada por conduzir a motocicleta com o pneu dianteiro em estado de desgaste e por estar com a Carteira Nacional de Habilitação vencida.
Já a documentação do condutor da Honda CG e de sua motocicleta estava regular e foi devolvida ao responsável. As partes envolvidas foram orientadas quanto aos procedimentos legais e às providências necessárias para regularização da situação.
