Os trabalhos da CPI nº 1/2025 começaram oficialmente a sair do papel na última sexta-feira (12), durante reunião realizada na Câmara Municipal de Araçatuba. O encontro marcou a definição das primeiras estratégias da comissão que investiga supostos desvios de função envolvendo guardas municipais lotados na Prefeitura.
A comissão é formada pelos vereadores Gilberto Batata Mantovani (PSD), que preside os trabalhos, Luís Boatto (Solidariedade), relator, e João Moreira (PP), como membro. O grupo foi instaurado para apurar indícios de utilização indevida de servidores públicos, especialmente no que se refere à atuação de guardas municipais na segurança pessoal do prefeito Lucas Zanatta (PL) e de seus familiares.
Além do possível desvio de função, a CPI também busca esclarecer se houve amparo legal para a concessão de funções gratificadas aos servidores envolvidos e se as atividades desempenhadas são compatíveis com os cargos ocupados.
Durante a reunião, o presidente da comissão informou que já encaminhou ofício ao prefeito solicitando cópias dos atos de designação dos guardas municipais citados na investigação, bem como a descrição formal das funções exercidas por esses servidores.
Conforme o cronograma inicial, após o envio das respostas pelo Executivo, a CPI deverá avaliar a convocação de testemunhas, a realização de oitivas e novos pedidos de documentos, com o objetivo de aprofundar as apurações e dar sustentação ao plano de trabalho.
A reportagem tentou contato com o vereador Gilberto Batata Mantovani, presidente da CPI, para comentar o andamento da comissão e os próximos passos da investigação, mas não obteve retorno até o fechamento desta matéria.
A CPI surge em um momento de forte pressão política e promete trazer novos desdobramentos ao cenário administrativo da Prefeitura, com potencial impacto direto sobre a gestão municipal e o uso de recursos públicos.
