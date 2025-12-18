Os trabalhos da CPI nº 1/2025 começaram oficialmente a sair do papel na última sexta-feira (12), durante reunião realizada na Câmara Municipal de Araçatuba. O encontro marcou a definição das primeiras estratégias da comissão que investiga supostos desvios de função envolvendo guardas municipais lotados na Prefeitura.

A comissão é formada pelos vereadores Gilberto Batata Mantovani (PSD), que preside os trabalhos, Luís Boatto (Solidariedade), relator, e João Moreira (PP), como membro. O grupo foi instaurado para apurar indícios de utilização indevida de servidores públicos, especialmente no que se refere à atuação de guardas municipais na segurança pessoal do prefeito Lucas Zanatta (PL) e de seus familiares.

Além do possível desvio de função, a CPI também busca esclarecer se houve amparo legal para a concessão de funções gratificadas aos servidores envolvidos e se as atividades desempenhadas são compatíveis com os cargos ocupados.