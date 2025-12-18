A Câmara Municipal de Birigui realiza, às 18h desta quinta-feira (18), uma sessão extraordinária que promete mobilizar o plenário e a população. Na pauta, cinco projetos enviados pelo Executivo, entre eles a proposta que institui a Taxa de Manejo de Resíduos Sólidos, popularmente chamada de “taxa do lixo” — tema que já gerou forte resistência em tentativas anteriores.

Segundo a Prefeitura, antes do envio do projeto houve uma reunião com os vereadores para apresentar o cenário atual e os impactos da não adoção da medida. A administração sustenta que a criação da taxa deixou de ser uma opção política e passou a ser uma exigência legal, prevista no Marco Legal do Saneamento Básico (Lei Federal nº 14.026/2020) e na Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei nº 12.305/2010).

O debate ganha ainda mais peso em razão de um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) firmado pela gestão anterior, do ex-prefeito Leandro Maffeis, junto ao Ministério Público. Assinado em setembro de 2023, o acordo estabelece a adoção de medidas estruturantes para o setor de resíduos sólidos e drenagem urbana, com prazo final em janeiro de 2027.