O município de Birigui está representado na 6ª Conferência Nacional dos Direitos da Pessoa Idosa, realizada em Brasília (DF), que reúne delegados de todas as regiões do país para discutir o fortalecimento das políticas públicas destinadas à população idosa.
Pela sociedade civil, participam do encontro o presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa (CMDPI), Marcos Antônio Collu, e Edineias Donizette Fabrício, usuária de entidade regularmente cadastrada junto ao Conselho. Ambos foram escolhidos como delegados durante a etapa municipal da conferência.
Com o tema “Envelhecimento Multicultural e Democracia: Urgência por Equidade, Direitos e Participação”, a conferência nacional propõe reflexões sobre os desafios do envelhecimento no Brasil, levando em conta as desigualdades sociais, regionais, étnicas e culturais presentes no país.
Ao longo da programação, os participantes debatem eixos estratégicos como o financiamento das políticas públicas, a proteção e o cuidado integral da pessoa idosa, a participação e o controle social, além da garantia de direitos. As discussões visam a elaboração de propostas que irão nortear as ações e diretrizes para os próximos anos.
A presença dos representantes de Birigui assegura que as demandas locais e as experiências do município sejam incorporadas ao debate nacional, contribuindo diretamente para a construção de políticas mais inclusivas e eficazes.
A Prefeitura de Birigui acompanha e reconhece a importância da participação no evento, reforçando o compromisso com a promoção de um envelhecimento digno, pautado no respeito, na cidadania e na ampliação da participação social.
