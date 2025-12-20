O município de Birigui está representado na 6ª Conferência Nacional dos Direitos da Pessoa Idosa, realizada em Brasília (DF), que reúne delegados de todas as regiões do país para discutir o fortalecimento das políticas públicas destinadas à população idosa.

Pela sociedade civil, participam do encontro o presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa (CMDPI), Marcos Antônio Collu, e Edineias Donizette Fabrício, usuária de entidade regularmente cadastrada junto ao Conselho. Ambos foram escolhidos como delegados durante a etapa municipal da conferência.

Com o tema “Envelhecimento Multicultural e Democracia: Urgência por Equidade, Direitos e Participação”, a conferência nacional propõe reflexões sobre os desafios do envelhecimento no Brasil, levando em conta as desigualdades sociais, regionais, étnicas e culturais presentes no país.