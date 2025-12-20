A Secretaria de Mobilidade Urbana da Prefeitura de Birigui anunciou mudanças no funcionamento do transporte coletivo urbano em razão das festividades de final de ano. O objetivo é adequar os horários à demanda reduzida do período e às datas comemorativas.
De acordo com o cronograma divulgado, no sábado, dia 20 de dezembro, os ônibus irão circular até as 17h, sendo este o horário da última saída a partir do terminal rodoviário.
Já nos dias 22 e 23 de dezembro, o transporte coletivo municipal terá funcionamento estendido, com circulação até as 23h. Nessas datas, a última viagem também partirá do terminal rodoviário nesse horário.
Na véspera de Ano Novo, em 31 de dezembro, o serviço será encerrado mais cedo, com operação dos ônibus até as 16h30.
A Secretaria informou ainda que, nos feriados de 25 de dezembro (Natal) e 1º de janeiro de 2026 (Ano Novo), não haverá circulação do transporte coletivo de passageiros no município.
Nos demais dias do período, os ônibus do transporte coletivo urbano seguirão operando normalmente, conforme os horários habituais já estabelecidos.
