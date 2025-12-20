A Secretaria de Mobilidade Urbana da Prefeitura de Birigui anunciou mudanças no funcionamento do transporte coletivo urbano em razão das festividades de final de ano. O objetivo é adequar os horários à demanda reduzida do período e às datas comemorativas.

De acordo com o cronograma divulgado, no sábado, dia 20 de dezembro, os ônibus irão circular até as 17h, sendo este o horário da última saída a partir do terminal rodoviário.

Já nos dias 22 e 23 de dezembro, o transporte coletivo municipal terá funcionamento estendido, com circulação até as 23h. Nessas datas, a última viagem também partirá do terminal rodoviário nesse horário.