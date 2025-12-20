A Justiça Eleitoral de Valparaíso julgou improcedente a Ação de Investigação Judicial Eleitoral (AIJE) movida contra o prefeito reeleito Carlos Alexandre Pereira, o Xandi do Real (PSD), e o vice-prefeito Mauro Sérgio Rosa Redigolo (PRD). A decisão afasta as acusações de irregularidades durante o processo eleitoral de 2024.

A ação foi proposta pela coligação “Pra Frente, Pra Todos e Pra Já”, que teve como candidato ao Executivo o ex-prefeito Lúcio Lima (MDB). Entre os pontos levantados estavam supostas práticas de abuso de poder político, econômico e de autoridade, além de condutas vedadas a agentes públicos, com pedido de cassação dos mandatos.

Segundo a denúncia, o então candidato teria utilizado a visibilidade do evento “Valparaíso Rodeio Show”, especialmente em redes sociais, para autopromoção. Também foram citadas a entrega de cadeiras de rodas, equipamentos motorizados e a oferta de cirurgias de catarata como possíveis instrumentos de favorecimento eleitoral.