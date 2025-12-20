O espírito de Natal marcou a tarde da última quinta-feira 18 em Birigui com a entrega de 500 cestas básicas natalinas às famílias atendidas pelos serviços de assistência social do município. A ação foi promovida pelo Fundo Social de Solidariedade e reuniu centenas de beneficiários em um momento de acolhimento e solidariedade.
Cada família recebeu, além da cesta básica com itens típicos do período natalino, um panetone, dois litros de guaraná e um quilo de frango congelado (coxa e sobrecoxa), garantindo reforço alimentar para as celebrações de fim de ano.
A prefeita Samanta Borini participou da entrega ao lado do primeiro-cavalheiro e presidente do Fundo Social, Fernandes José Rodrigues, que recepcionaram pessoalmente as famílias beneficiadas. O atendimento ocorreu das 14h às 18h, na sede da Terceira Idade, localizada na Rua Santa Tereza, esquina com a Avenida João Cernach.
Durante a ação, a prefeita destacou a importância do trabalho social desenvolvido ao longo do ano e afirmou que o momento foi especialmente gratificante por possibilitar o contato direto com as famílias. Samanta também agradeceu o empenho das equipes envolvidas na organização e no atendimento.
As famílias contempladas foram previamente selecionadas e receberam senhas distribuídas pelos CRAS (Centros de Referência da Assistência Social), onde são acompanhadas continuamente, garantindo que o benefício chegasse a quem realmente necessita.
Fale com o Folha da Região!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.