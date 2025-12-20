O espírito de Natal marcou a tarde da última quinta-feira 18 em Birigui com a entrega de 500 cestas básicas natalinas às famílias atendidas pelos serviços de assistência social do município. A ação foi promovida pelo Fundo Social de Solidariedade e reuniu centenas de beneficiários em um momento de acolhimento e solidariedade.

Cada família recebeu, além da cesta básica com itens típicos do período natalino, um panetone, dois litros de guaraná e um quilo de frango congelado (coxa e sobrecoxa), garantindo reforço alimentar para as celebrações de fim de ano.

A prefeita Samanta Borini participou da entrega ao lado do primeiro-cavalheiro e presidente do Fundo Social, Fernandes José Rodrigues, que recepcionaram pessoalmente as famílias beneficiadas. O atendimento ocorreu das 14h às 18h, na sede da Terceira Idade, localizada na Rua Santa Tereza, esquina com a Avenida João Cernach.