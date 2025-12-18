O empresário araçatubense Jamil Buchalla Filho anunciou a estruturação de uma parceria estratégica com a Citrosuco, uma das maiores processadoras de laranja do planeta, para a implantação de um amplo projeto de citricultura em Mato Grosso do Sul. A iniciativa está entre as maiores já divulgadas no setor para os próximos ciclos produtivos no Estado.
Filho de Jamil Buchalla, empresário do agronegócio e investidor do mercado imobiliário com atuação em Araçatuba, Birigui e região, Buchalla Filho explica que as tratativas com o governo sul-mato-grossense começaram há cerca de dois anos. O projeto foi viabilizado por meio de uma Parceria Público-Privada (PPP) e contempla o cultivo de laranja em uma área total de aproximadamente 5 mil hectares.
O plantio será realizado de forma gradual, ao longo de cerca de dois anos e meio. As primeiras etapas já começaram em uma área localizada no distrito de Arapuã, em Três Lagoas. Além da produção agrícola, o projeto inclui a implantação de toda a infraestrutura necessária para dar suporte à operação.
Segundo o empresário, a expectativa é de que a iniciativa gere até 700 empregos diretos e indiretos, fortalecendo a economia local e regional. Para ele, o investimento chega em um momento estratégico para Três Lagoas, ampliando as alternativas produtivas do município.
Diversificação econômica
Buchalla Filho destaca que a proposta apresentada ao governo estadual teve como foco a diversificação do perfil econômico da região. Com o avanço expressivo da atividade florestal em Mato Grosso do Sul, a ideia foi buscar uma nova vocação produtiva que agregasse valor e atraísse novos investimentos.
Nesse contexto, a citricultura se mostrou uma opção viável e promissora, abrindo caminho para a parceria com a Citrosuco. O empresário avalia que o projeto contribui para ampliar o número de grandes players instalados em Três Lagoas e não descarta, no médio prazo, a possibilidade de implantação de uma unidade de processamento da empresa no Estado, caso o empreendimento alcance os resultados esperados.
Peso global da Citrosuco
A Citrosuco responde atualmente por cerca de 20% do mercado global de suco de laranja. O Brasil, principal produtor mundial, exporta aproximadamente 40% de todo o suco produzido, consolidando sua liderança no setor. A empresa possui quatro plantas industriais: em Matão, Catanduva e Araras, no interior de São Paulo - sendo Matão sede da maior fábrica de suco de laranja do mundo - além de uma unidade em Lake Wales, na Flórida, nos Estados Unidos.
