O empresário araçatubense Jamil Buchalla Filho anunciou a estruturação de uma parceria estratégica com a Citrosuco, uma das maiores processadoras de laranja do planeta, para a implantação de um amplo projeto de citricultura em Mato Grosso do Sul. A iniciativa está entre as maiores já divulgadas no setor para os próximos ciclos produtivos no Estado.

Filho de Jamil Buchalla, empresário do agronegócio e investidor do mercado imobiliário com atuação em Araçatuba, Birigui e região, Buchalla Filho explica que as tratativas com o governo sul-mato-grossense começaram há cerca de dois anos. O projeto foi viabilizado por meio de uma Parceria Público-Privada (PPP) e contempla o cultivo de laranja em uma área total de aproximadamente 5 mil hectares.

O plantio será realizado de forma gradual, ao longo de cerca de dois anos e meio. As primeiras etapas já começaram em uma área localizada no distrito de Arapuã, em Três Lagoas. Além da produção agrícola, o projeto inclui a implantação de toda a infraestrutura necessária para dar suporte à operação.